Il signore degli anelli: nuovi film in arrivo, suggerisce Warner Bros.

Presto potrebbero arrivare nei cinema dei nuovi film del franchise Il signore degli anelli, almeno questo è ciò che si è capito da un suggerimento in merito dato da David Zaslav, il boss di Warner Bros., nel corso di una riunione con gli azionisti.

Naturalmente non ha detto niente di troppo esplicito e non ha svelato i piani futuri della compagnia, ma ha parlato di espandere i suoi franchise più conosciuti, tra i quali ha citato anche Il signore degli anelli. Considerate che Warner Bros. non è coinvolta con la serie di Amazon Prime Video: Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, ma ha prodotto i film di Peter Jackson.

Zaslav: "Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non abbiamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film DC e i film di Harry Potter hanno portato a molti profitti per Warner Bros. negli ultimi 25 anni. House of Dragon è un esempio importante da seguire; Il Trono di Spade mescolato a Sex and the City. Il signore degli anelli: abbiamo ancora i diritti per fare film tratti da Il signore degli anelli."

Warner Bros. detiene i diritti di sfruttamento di Il signore degli anelli sin dagli anni '90. Per ora li ha usati per realizzare due trilogie: Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Attualmente la compagnia è al lavoro su di un film animato chiamato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ambientato centinaia di anni prima della trilogia e ambientato nei pressi del Fosso di Helm. Il film dovrebbe uscire il 12 aprile 2024.

Per ora non si sa altro sui progetti di Warner Bros. legati a Il signore degli anelli. Probabilmente la serie è tornata al centro degli interessi della compagnia proprio per l'arrivo della serie di Amazon, di cui vuole sfruttare l'onda lunga.