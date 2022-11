Netflix: l'abbonamento con pubblicità blocca almeno 258 film e serie TV negli USA

Come vi abbiamo riportato, Netflix ha da ieri reso disponibile un nuovo livello di abbonamento, precisamente uno a basso costo con pubblicità, risoluzione massima pari a 720p e un certo numero di film e serie TV non accessibili. Il motivo dietro quest'ultimo problema è da trovare negli accordi delle licenze. Ora, GameSpot.com propone un'analisi di quali prodotti sono bloccati negli USA: sono almeno 258.

Ovviamente, le licenze variano a livello nazionale quindi la lista completa indicata da GameSpot non può essere identica a quella italiana. Ciò che è però interessante è una serie di considerazioni fatte dalla testata americana che si applicano a tutte le nazioni dove Netflix con pubblicità è disponibile.

Prima di tutto, non c'è un modo semplice per vedere quali show non sono accessibili. Semplicemente, se si cerca un certo film o una serie TV e questa è bloccata appare un lucchetto nell'angolo in alto a destra della locandina del prodotto. Se volete quindi sapere quali prodotti non potete vedere in Italia tramite l'abbonamento con pubblicità, dove obbligatoriamente abbonarvi e cercare manualmente ogni prodotto.

I popcorn non sono inclusi nell'abbonamento con pubblicità di Netflix (o negli altri, se è per questo)

Viene poi fatto notare che vi sono molti contenuti originali di Netflix che non possono essere visualizzati: il problema in questo caso sembra essere legato soprattutto a quei prodotti Dreamworks/Netflix pensati per un pubblico giovane, come Baby Boss, Trollhunter e Madagascar: è chiaro che Dreamworks non voglia che i suoi prodotti vengano associati a pubblicità non adatte ai giovanissimi.

Successivamente, ci sono problemi con vari film dove è chiaro che le licenze sono condivise con altri editori che secondo i contratti precedenti non volevano pubblicità prima e durante i loro film. Netflix afferma di star lavorando alla questione e probabilmente d'ora in avanti cercherà di spingere le compagnie dalle quali compra le licenze ad accettare le pubblicità nei propri prodotti. Con alcuni show già caricati, però, dovrà necessariamente ridefinire gli accordi, sempre che sia possibile e che sia economicamente vantaggioso.

Per i dettagli su prezzo, lunghezza delle pubblicità e funzionalità del servizio, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.