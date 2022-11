Marvel Snap: modalità multiplayer PvP arriverà entro la fine del 2022

Marvel Snap, il gioco di carte con i supereroi Marvel, riceverà il multiplayer PvP entro la fine del 2022, introducendo dunque un elemento importante per il gamemplay, visto che questo si basa molto sugli scontri diretti e otterrà ulteriore linfa dal gioco fra utenti.

Un portavoce del team Second Dinner ha svelato al Washington Post che il multiplayer PvP verrà introdotto entro la fine dell'anno, cosa che ovviamente a questo punto restringe il campo a novembre o dicembre 2022. A questo punto attendiamo dunque una comunicazione ufficiale sulla data di lancio della modalità in questione, che dovrebbe avvenire in queste settimane.

Marvel Snap è un gioco di carte incentrato su personaggi e supereroi Marvel, sviluppato da Second Dinner e guidato da Ben Brode, che è stato uno dei principali artefici di Hearthstone, dunque una persona che nell'ambito dei giochi di carte ha sicuramente una certa esperienza.

In effetti, la possibilità di giocare scontrandoci direttamente con altri utenti era inserita all'interno della roadmap svelata dagli sviluppatori prima del lancio del gioco, dunque è qualcosa a cui il team sta già lavorando da tempo.

Marvel Snap: la roadmap delle novità in arrivo

Fra le altre aggiunte in arrivo, peraltro, si segnala la presenza delle gilde, di un nuovo sistema di ranking, nuove modalità competitive e variazioni di carte, oltre ad ulteriori cambiamenti e ampliamenti per il gioco.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Marvel Snap, di cui abbiamo visto anche l'evento di Halloween disponibile in questi giorni, all'interno delle varie attività previste per questo vivace gioco di carte targato Marvel.