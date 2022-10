Marvel Snap: l'evento di Halloween è ora disponibile

Marvel Snap è il nuovo videogioco di carte della Casa delle Idee e ci propone ora una nuovo evento, precisamente dedicato ad Halloween. Il tutto durerà fino all'8 novembre.

L'evento di Halloween prevede una serie di compiti da completare, i quali permettono di si guadagneranno dei dolcetti di Halloween che potranno essere utilizzati per sbloccare delle decorazioni che modificheranno il design di Marvel Snap. Se sbloccherete tutte le decorazioni, guadagnerete anche 100 crediti.

Ci sono tre compiti da completare nell'evento Marvel Snap Halloween. Il primo consiste nel completare due missioni giornaliere casuali nel gioco e i farà guadagnare 20 dolcetti di Halloween. Il secondo richiede una piccola modifica del mazzo: dovete giocare dieci partite con una delle seguenti carte nel vostro mazzo: Brood, Ghost Rider, Green Goblin, Hobgoblin, Morbius, Mister Sinister, Mysterio o Nightcrawler. Completando questo compito si otterranno altri 50 dolcetti di Halloween. L'ultimo compito di Marvel Snap consiste nel completare i cubi durante le partite. Per ogni cubo si ottiene un dolcetto. Il limite giornaliero è di 200 dolcetti.

Ricordiamo che l'evento Marvel Snap Halloween è separato dall'evento stagionale Symbiote Invasion. Il pass stagionale Symbiote Invasion consente a chi lo paga di ottenere una carta Miles Morales Spider-Man. L'abilità di questa carta recita: "Se una carta si è mossa il turno scorso, questa costa 1".

Nel season pass ci sono booster per Miles Morales, varianti per personaggi come Carnage e Spider-Woman, oltre ad alcune varianti misteriose. I giocatori che scelgono di non pagare il pass premium otterranno comunque alcune ricompense gratuite su Marvel Snap Symbiote Invasion, tra cui booster, un paio di varianti misteriose, crediti e oro da spendere nel negozio Marvel Snap.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di Marvel Snap.