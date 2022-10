SEGA vuole il suo "Super Gioco" pronto entro marzo 2026

SEGA sta attualmente lavorando a un gioco misterioso definito semplicemente un "Super Gioco". Tramite il più recente report finanziario della compagnia scopriamo anche che il periodo di uscita è fissato entro marzo 2026.

Nel rapporto finanziario, SEGA spiega che si sta "sforzando per creare un 'Super Gioco'." Non ha però spiegato nel dettaglio di cosa si tratti e cosa voglia dire che è un "super" videogioco. L'unico dettaglio condiviso dal CEO Haruki Satomi è legato al fatto che la strategia di SEGA è di realizzare un videogioco che attirerà l'attenzione degli streamer.

"Una strategia per generare tali titoli di successo è la creazione di un 'Super Gioco', un titolo globale su larga scala", ha dichiarato Satomi. "Attualmente stiamo sviluppando un gioco di questo tipo, il cui lancio è previsto per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026".

"L'obiettivo finale della strategia del 'Super Game' è quello di creare un gioco così rivoluzionario da attirare un numero di utenti attivi di gran lunga superiore a quello dei giochi del Gruppo fino ad oggi. Una chiave per raggiungere questo obiettivo è la capacità di riunire una grande comunità, che coinvolga non solo i giocatori ma anche gli streamer che trasmettono il gioco in streaming e gli spettatori che guardano i loro video."

SEGA guarda al futuro con il suo Super Gioco

Satomi ha poi sottolineato come il tipo di comunità che si sviluppa tramite lo streaming sia in grado di aggiungere "un valore al gioco inimmaginabile per gli sviluppatori, e scateni un movimento più ampio - che può poi attirare ancora più utenti e far crescere l'uso del videogioco in modo drammatico".

Non è chiarissimo quali siano le intenzione di SEGA, ma in linea di massima si può pensare che si tratti di un gioco live service con una struttura che risulti comoda per il mondo dello streaming. Supponiamo che non per tutti questa sia la definizione di un Super Gioco.

Sega ha inoltre svelato i dati di vendita delle sue IP, a partite da Sonic