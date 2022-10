Netflix, novembre 2022: serie TV e film in arrivo nel catalogo

Entriamo infine nel vivo dell'autunno con i film e serie TV in arrivo nel catalogo a novembre 2022 per Netflix, con un elenco che dovrebbe essere a questo punto quanto più possibile completo delle novità previste sulla piattaforma per il mese prossimo.

Sono diverse le novità interessanti in arrivo a novembre 2022 su Netflix, fra le quali vediamo in particolare Mercoledì, la nuova serie TV di Tim Burton incentrata sul celebre personaggio della Famiglia Addams, ma non solo.

Sul fronte dei film, risulta particolarmente atteso Enola Holmes 2, seguito del film con Millie Bobby Brown che ha riscosso notevole successo, oltre alla quarta stagione di The Manifest e varie altre cose interessanti.

Vediamo dunque cosa è in arrivo nel corso di novembre 2022 su Netflix.

Netflix novembre 2022 - Film

Enola Holmes 2 - 4 novembre

Orgasm Inc.: Il Caso One Taste - 5 novembre

Proiettile Vagante 2 - 10 novembre

Falling for Christmas - 10 novembre

Is that black enough for you? - 11 novembre

L'infermiere killer - 11 novembre

Il metodo di Phil Stutz - 14 novembre

Il prodigio - 16 novembre

Natale con te - 17 novembre

I Am Vanessa Guillen - 17 novembre

Il diario segreto di Noel - 24 novembre

Il mio nome è Vendetta - 30 novembre

Netflix novembre 2022 - Serie TV