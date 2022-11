PlayStation Plus Premium: 5 giochi della serie Ratchet & Clank in arrivo a novembre 2022

Sony ha dato inizio alle celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie di Ratchet & Clank, annunciando che 5 giochi della serie saranno inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Premium a partire dal 15 novembre 2022, mentre da oggi i giocatori di Ratchet & Clank: Rift Apart riceveranno un DLC gratuito che include cinque armature bonus.

Di seguito trovate l'elenco dei giochi di Ratchet & Clak in arrivo su PlayStation Plus Premium e quelli già disponibili nel catalogo del servizio.

In arrivo il 15 novembre 2022 su PS Plus Premium:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Già disponibili nel catalogo di PS Plus Premium:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet & Clank: All 4 One (PS3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)

Ratchet & Clank festeggiano il ventesimo anniversario

Come accennato in apertura, oggi Ratchet & Clank: Rift Apart riceverà il 20th Anniversary Armor Pack tramite l'aggiornamento gratuito 1.004, che include cinque armature bonus ispirate ai vecchi capitoli della serie, nello specifico:

Corazza Fuoco a volontà, ispirata a Ratchet & Clank: Fuoco a volontà

Corazza Olo-Flux, ispirata a Ratchet & Clank: A spasso nel tempo

Corazza Cacciatore di tesori, ispirata a Ratchet & Clank: Alla ricerca del tesoro

Corazza Predone, ispirata a Ratchet: Gladiator

Corazza Clank, per celebrare la spalla migliore di tutti i tempi

Nella pagina del PlayStation Blog dedicata al ventesimo anniversario di Ratchet & Clank trovate inoltre una retrospettiva della serie, con i commenti degli sviluppatori di Insomniac Games, nonché bozzetti e concept art tratti dai vari capitoli della serie.