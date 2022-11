Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams: annunciate le versioni PS5 e Xbox Series X e S

Cygnus Entertainment ha annunciato che Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams uscirà anche su Xbox Series X e S e PS5, oltre che su PC, Nintendo Switch e Meta Quest 2, come precedentemente annunciato. L'uscita del gioco rimane prevista per questo autunno, nonostante non sia ancora stata comunicata la data ufficiale, che immaginiamo arriverà a breve.

Per chi non lo conoscesse, Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams è il rifacimento in chiave moderna di Colossal Cave Adventure di William Crowther e Don Woods, avventura testuale del 1976 considerata un classico tra i classici per l'importanza che ha avuto per moltissimi sviluppatori, prima fra tutti proprio Roberta Williams (serie King's Quest, Phantasmagoria), che decise di intraprendere la sua carriera di autrice di avventure grafiche, e di fondare Sierra Online insieme al marito Ken Williams, proprio dopo averci giocato.

Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams in un'immagine di gioco

Di fatto Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams è più un atto d'amore che un modo per aggredire il mercato, e come tale va letta. Del resto i Williams sono tornai ai videogiochi dopo anni d'assenza, proprio per questo progetto, che sembra essere quasi un modo per riannodare i fili e completare un ciclo iniziato ormai più di quaranta anni fa.