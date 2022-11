God of War Ragnarok sarà presente al pre-partita di Inter-Bologna: quale sarà la sorpresa?

PlayStation Italia ci ha rivelato tramite una comunicazione ufficiale che questa sera, durante il pre-partita di Inter-Bologna, sarà possibile vedere qualcosa di dedicato a God of War Ragnarok. Cosa? Per ora non lo sappiamo!

PlayStation Italia consiglia quindi agli appassionati di calcio e di God of War Ragnarok di collegarsi al pre-partita di Inter-Bologna alle 20:25 di questa sera, 9 novembre 2022. Vi ricordiamo che il match sarà visibile tramite l'app Dazn.

Per ora è impossibile sapere esattamente di cosa si tratterà e PlayStation Italia afferma solo che la speranza è che sia una piacevole sorpresa per gli appassionati di God of War Ragnarok.

Tornando al 2018, ricordiamo che durante il derby Roma-Lazio Sony fece apparire Kratos e Atreus allo stadio. Più precisamente, un uomo e un bambino hanno fatto un cosplay dei due personaggi del gioco e hanno presenziato alla partita, per pubblicizzare l'uscita del capitolo del 2018 di God of War. Potete vedere un'immagine di tale occasione qui sotto.

Kratos e Atreus nell'evento del 2018

Potrebbe quindi trattarsi di qualcosa di simile, ovvero di una piccola trovata simpatica che serve per ricordare a tutti che God of War Ragnarok è disponibile da oggi su PS4 e PS5. Probabilmente alcuni giocatori hanno già iniziato la propria avventura norrena, con la propria copia fisica o digitale, soprattutto considerando che quest'ultima è stata sbloccata a mezzanotte.

Il gioco si è rivelato un successo di critica e a breve scopriremo se lo sarà anche di pubblico; fino a pochi mesi fa gli sviluppatori erano invece convinti che il gioco non fosse bello.