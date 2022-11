God of War Ragnarok: pochi mesi fa gli sviluppatori erano convinti che il gioco non fosse bello

God of War Ragnarok arriverà domani, 9 novembre 2022, e molti non vedono l'ora di mettersi di nuovo nei panni di Kratos, soprattutto dopo le più che positive recensioni. La media su Metacritic è di 94/100 e forse per qualcuno questo risultato era scontato dopo il successo del primo gioco. Il team di sviluppo, però, era convinto fino a pochi mesi fa che il gioco non fosse bello.

A svelarlo è nientemeno che Eric Williams - game director di God of War Ragnarok - che ha parlato con GQ. L'uomo ha detto: "Bisogna rimanere sull'attenti, giusto? È l'unica cosa che uccide questo lavoro. Si ha un po' di successo e poi la gente pensa che sia una cosa che succede e basta. Si dimentica quello che c'è voluto per arrivarci".

"Quando si lavora con persone che sono all'apice del loro lavoro, si ottiene una magia. Sono appena uscito da una stanza composta da quelle persone", ha aggiunto Williams. "Tutto quello che ho potuto dire loro è stato: 'Grazie'. Tre mesi fa stavano impazzendo: 'Dannazione, il gioco non è bello. Cosa faremo?'. Non riesco nemmeno a immaginare come si sentano oggi. Vorrei avere una macchina del tempo per tornare indietro e sentirmi così".

Nel processo creativo è facile sia pensare che quanto si ha creato sia perfetto, perché non si riesce a vederlo da un punto di vista più oggettivo, oppure essere il più grande critico della propria opera e pensare che nulla sia bello quanto dovrebbe. God of War Ragnarok si è rivelato un gran gioco, quindi speriamo che ora il team si sia convinto di aver fatto un buon lavoro.

Vi lasciamo alla nostra recensione di God of War Ragnarok.