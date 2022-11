Marvel's Midnight Suns: cortometraggio A New Sun Must Rise svela la storia di Magik

2K e Marvel Entertainment hanno pubblicato quest'oggi "Prequel Short for Marvel's Midnight Suns" tramite il canale YouTube Marvel Entertainment. Potete vederlo qui sopra.

Intitolato "A New Sun Must Rise", questo cortometraggio è dedicato al reclutamento, nella squadra dei Midnight Suns, di Magik ovvero una potente mutante con la capacità di aprire portali per il Limbo.

Per "A New Sun Must Rise", 2K e Marvel Entertainment hanno inoltre lavorato con l'artista francese Simon Delart, che ha creato il poster che potete vedere qui sotto.

Il poster A New Sun Must Rise

Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts è una serie di cinque brevi video che raccontano come Lilith sia diventata la Madre dei Demoni e come supereroi come Blade, Magik, Ghost Rider e Nico Minoru si siano uniti per formare il giovane nucleo dei Midnight Suns.

Nella nostra più recente anteprima vi abbiamo spiegato che "Marvel's Midnight Suns ci ha ulteriormente convinto circa la bontà del titolo firmato Firaxis. Il sistema di combattimento strategico promette varietà e creatività, mentre la componente più marcatamente GDR pesca a piene mani nell'immaginario Marvel per la gioia dei fan che non perdono un albo a fumetti o un film e che probabilmente farebbero bene a tenere d'occhio questa uscita."

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Le versioni PS4, Xbox One e Switch sono ancora previste ma non hanno al momento una data di uscita precisa: sarà annunciata più avanti.