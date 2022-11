Switch può aumentare di prezzo e i giocatori pagheranno senza problemi

Per la prima volta nella storia delle console da gioco, Sony ha deciso di aumentare il prezzo di PS5, la sua console di attuale generazione. Una mossa per certo controversa, per un prodotto difficile da trovare e spesso in sovrapprezzo, in un periodo dove la maggior parte dei giocatori deve fare massima attenzione alle proprie spese.

Il pubblico non ha reagito benissimo a questo fatto e le altre compagnie stanno cercando di capire come muoversi, anche per non inimicarsi il pubblico. Negli ultimi tempi, però, stanno spuntando dichiarazioni ufficiali sul fatto che il prezzo di console e servizi potrebbe aumentare: lo abbiamo sentito sia da parte di Microsoft (che in alcuni mercati sta già alzando il prezzo in modo considerevole) che da parte di Nintendo.

Quest'ultima è quella che potrebbe suscitare più clamore, visto che parliamo di un hardware vecchio di anni (il primo modello è del 2017), che nel tempo non è particolarmente calato di prezzo, ma ha proposto una soluzione molto più economica, la versione Lite.

Switch standard, OLED e lite, in ordine

Switch è inoltre la console più debole a livello di hardware e da anni oramai si discute dell'arrivo di un modello "Pro" che permetta di supportare i prodotti di terze parti senza sacrifici enormi.

Un aumento di prezzo su una console di questo tipo potrebbe sembrare insensato e forse lo è, ma al tempo stesso crediamo che non avrebbe grande effetto sulle vendite, supponendo di rimanere sempre intorno ai 50€ di aumento.

Consideriamo anche che l'aumento di prezzo andrebbe calcolato non tanto sul prezzo consigliato, ma sul prezzo effettivo medio della console e delle relative offerte. Le scorte di Switch non hanno mai raggiunto i livelli critici di quelle di PS5 e Xbox Series X, quindi i rivenditori non potrebbero imporre il prezzo di listino e annullare ogni promozione: a conti fatti, anche con un aumento di 50€, non sarebbe impossibile trovare un Nintendo Switch a 300€ circa e un modello Lite a 240€ e un OLED a 380€. Il vantaggio dei giocatori è che Switch è una famiglia di console e ci sono varie opzioni per varie tasche.

C'è poi un fattore molto più importante che ci fa ritenere che Nintendo Switch non soffrirebbe troppo dell'aumento di prezzo: i giocatori Nintendo stessi. Come ben sapete, le esclusive Switch prodotte internamente tendono a non calare molto di prezzo. Dieci o quindici euro di sconto sono spesso il massimo che ci si può aspettare anche dopo molti mesi o addirittura anni, in netto contrasto con la strategia di Sony e Microsoft.

Il motivo? Nintendo vuole mantenere il valore dei propri giochi e sa benissimo che i giocatori pagheranno anche dopo un bel po' di tempo una cifra alta: le enormi vendite delle sue esclusive lo dimostrano. Questo, a nostro parere, avrà effetto anche con le console.

Nintendo Switch è una console amata, che dispone di giochi di alto livello e molti facenti parte di saghe storiche. Aumentare il prezzo sarebbe una mossa impopolare su internet, ma nel complesso non avrebbe un vero impatto negativo.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.