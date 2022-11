Black Panther: Wakanda Forever, la recensione del nuovo film Marvel

Black Panther: Wakanda Forever arriva al cinema il 9 novembre 2022 con un'eredità pesante sulle spalle. Non solo si tratta del seguito di uno dei film della Marvel più apprezzati e di successo, ma deve ripetere l'impresa dovendo sostituire il suo protagonista. Lo sfortunato Chadwick Boseman, il Black Panther del film del 2018 e di tutti i cammei successivi, è morto nel 2020 a seguito di un cancro al colon, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i fan.

"Business is business", recita uno dei più celebri proverbi anglofoni, e in questo modo l'epopea del Wakanda non poteva interrompersi con la scomparsa del suo protagonista. Con Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler, in questo caso nella duplice veste di regista e sceneggiatore, ha voluto da una parte rendere omaggio a Boseman e dall'altra trovare un modo per riportare il Wakanda al centro dell'universo Marvel e fare in modo che ci fosse un passaggio di consegne il meno traumatico possibile. Un passaggio di consegne, non una sostituzione.

In questa recensione di Black Panther: Wakanda Forever proveremo a raccontarvi di come, da questo punto di vista, Disney sia riuscita nell'intento, nonostante la pellicola confermi come la fase 4 del Marvel Cinematic Universe fatichi ad ingranare.