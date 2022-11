Black Panther: Wakanda Forever ha scene dopo i titoli di coda? Quante?

I film della Marvel hanno tutti, o quasi, una liturgia finale: i fan sanno che il termine della pellicola non è la fine di tutto, ma "solo" quella del film. Ci sono, infatti, i fili dell'universo della Marvel da stringere e bisogna lanciare anche i progetti futuri. Per questo motivo, dopo i titoli di coda, c'è sempre una scena finale. A volte breve, altre lunga. A volte criptica, altre densa di azione. E a volte ci sono ben due scene, la seconda delle quali è piazzata dopo i lunghissimi crediti con la musica. Il 9 novembre uscirà il seguito del fortunatissimo Black Panther e la domanda che in molti si faranno: dopo Black Panther: Wakanda Forever ci saranno scene post-credits? E se sì, quante?

Come è facile intuire, per rispondere a questa domanda dovremo inevitabilmente svelare qualcosa che qualcuno potrebbe considerare come spoiler. Procedete, quindi, a vostro rischio e pericolo.

La risposta alla domanda è che sì, ovviamente, anche Black Panther: Wakanda Forever ha delle scene dopo i titoli di coda. Più precisamente ne ha una sola, che sarà possibile vedere dopo i crediti animati sulle note di Rihanna. Dopo di che, al termine di tutto, c'è solo una laconica frase che ci ricorda che Black Panther tornerà in futuro.

Quindi, dopo la prima scena potete tranquillamente andare a casa, senza dover aspettare che compaia il nome dei tanti che hanno contribuito alla creazione del film con Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira e Winston Duke.

Grazie alla scena post credit il regista Ryan Coogler ha voluto chiudere il commiato a Chadwick Boseman e all'eredità che Black Panther ha lasciato non solo nell'universo della Marvel. Si tratta di una scena toccante, che dà speranza per il futuro e getta una luce più dolce sul passato. La degna conclusione di un film che vuole riuscire a cucire il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa dell'attore americano, senza per questo sostituirlo.