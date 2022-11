Xbox Series X|S aumenta di prezzo e costa più di PS5 in India: report spiega perché è un problema

Tramite Resetera possiamo leggere un interessante report dedicato a Xbox Series X|S nel mercato indiano. La console di Microsoft è ora aumentato di prezzo (di nuovo, precisiamo) e il modello maggiore costa più di PS5. Il tutto è un problema per tale mercato, ecco perché.

Prima di tutto, il report ci indica che il prezzo di Xbox Series S è 35.990 rupie (444.73€), mentre quello di Xbox Series X è 55.990 rupie (691.88€). Il prezzo di PS5 Digital Edition è invece di 39.990 rupie (494.16€). PS5 Standard, infine, costa 49.990 rupie (617.73€).

Come potete vedere, il modello più costoso tra tutti è quello di Xbox Series X, ma a colpire è soprattutto il prezzo di Xbox Series S che costa poco meno di una PS5 Digital Edition. Questo rende la console di Microsoft molto meno interessante, visto che nel resto del mondo il grande vantaggio di Series S è il suo basso costo se comparato a PS5, soprattutto dopo l'aumento di prezzo di quest'ultima.

Xbox Series X e Xbox Series S

Il report spiega che Sony ha già il monopolio sul mercato indiano (10:1 rispetto a Xbox) e che i videogiochi costano già molto: si tratta di un bene di lusso che solo le famiglie più facoltose possono realmente permettersi, visto che anche i giochi costano come minimo 4999 rupie, ovvero il doppio rispetto alla generazione PS3 e Xbox 360, con picchi fino a 5999 rupie per giochi di primo piano come Call of Duty.

L'aumento di prezzo di Xbox in India rende quindi ancora più difficile accedere al mondo dei videogiochi per una grossa fetta di pubblico. La scarsa aggressività in India in termini di prezzo, rispetto al resto del mondo, da parte di Xbox facilita la vita a PlayStation e rende più netto il monopolio, rendendo difficile ai giocatori trovare migliori offerte: nella generazione Xbox 360 e PS3, la console di Microsoft aveva preso piede e la maggiore competizione tra le due compagnie aveva giovato al pubblico secondo il report.

Il report segnala anche questa dichiarazione di Rishi Alwani, analista, ad ABP Live: "È strano che Microsoft intervenga opportunisticamente per dire che non aumenterà i prezzi dopo che Sony ha annunciato che lo farà. Questo perché negli ultimi mesi mercati come l'India hanno visto un aumento che rende la Xbox Series S più costosa dell'8,5%, mentre la Series X è più costosa del 6% rispetto al lancio".

Alwani ha aggiunto che tali aumenti ostacolano la crescita di Xbox e di servizi come Xbox Game Pass. "Considerando che l'India è un mercato orientato al valore, tali decisioni ristagnano la crescita dei servizi di alto profilo come Xbox Game Pass e mettono a rischio la domanda complessiva di Xbox nel suo complesso. A maggior ragione quando è già venduta quasi 10:1 dalla concorrenza", ha dichiarato Alwani.