Syphon Filter 3 per PS5 e Ghost Trick classificati in Corea, stanno per tornare?

Un paio di titoli interessanti sono riemersi a sorpresa come classificati in Corea, presso il locale ente per la registrazione dei prodotti videoludici: si tratta di Syphon Filter 3 che risulta destinato a PS5 e PS4 e Ghost Trick di Capcom, cosa che fa pensare a un loro possibile ritorno sul mercato.

Ovviamente, in entrambi i casi non è detto che l'introduzione dei titoli nel catalogo della Game Rating and Administration Committee of Korea abbia a che fare con un effettivo rilascio di prodotti sul mercato, come sempre, ma rappresenta comunque un indizio interessante su una loro possibile comparsa.

Syphon Filter 3, registrato per PS4 e PS5, potrebbe facilmente riferirsi a un'introduzione del gioco in questione nel catalogo dei classici dell'abbonamento PlayStation Plus Premium.

D'altra parte, la serie di Bend Studio è tra quelle più attese all'interno del catalogo in questione e un suo arrivo è altamente probabile.

Più complicata la questione di Ghost Trick: il gioco Capcom è una vera e propria perla uscita originariamente nel 2010 su Nintendo DS e poi riproposto successivamente anche su App Store per dispositivi iOS. C'è un possibile ritorno previsto per Ghost Trick: Detective Fantasma, magari in una versione aggiornata per le piattaforme moderne? Lo speriamo, considerando il valore dell'originale, rimasto uno dei più interessanti adventure a puzzle usciti sulla prolifica console portatile Nintendo.