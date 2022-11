A Plague Tale: Requiem e Bayonetta 3 sono i giochi del mese di ottobre 2022

Si è trattato anche di un mese importante e ricco di novità varie anche per quanto riguarda il futuro, con le presentazioni su Silent Hill, Resident Evil e altro, per non parlare delle uscite di enorme calibro che, però, spesso non trovano spazio in questi sondaggi, come il nuovo Call of Duty e Overwatch 2, destinati comunque a dominare la scena anche nei prossimi mesi. Insomma, un ottobre 2022 che dimostra ancora una volta come il panorama videoludico sia decisamente vivace, in vista di un periodo pre-natalizio che sarà probabilmente ancora più ricco, ma al di là di tutto andiamo a vedere come sono andati i sondaggi sui titoli più apprezzati.

Abbiamo visto insomma un po' di tutto tra titoli originali, seguiti di serie celebri, espansioni e anche idee piuttosto particolari sul fronte indie o meno, per non scontentare nessuno.

Mese ricco anche questo ottobre 2022 , tanto da rendere difficile fare dei pronostici sull'elezione dei giochi del mese , che infatti ha infine portato a un pari merito fra A Plague Tale: Requiem e Bayonetta 3 , le due produzioni indubbiamente più grosse tra quelle uscite in queste settimane. Giunti a questo punto, siamo praticamente in mezzo a uno dei periodi di massimo flusso per quanto riguarda il mercato videoludico, con il novembre alle porte che promette di portare con sé una quantità smodata di giochi nuovi, ma ottobre ha fatto da anticamera alla grande, con una lineup veramente di tutto rispetto. Il risultato piuttosto netto dei sondaggi forse non lo dimostra più di tanto, ma ci sono state davvero molte scelte possibili per una quantità di gusti e inclinazioni notevole.

Al di là della spettacolarità generale, il nuovo capitolo delle avventure della strega si conferma tecnico e selettivo, dotato di un sistema di combattimento godibile ma anche particolarmente impegnativo, ricordandoci un po' le origini dell'azione videoludica più pura. Al terzo posto troviamo un pari merito tra due giochi estremamente diversi: Mario + Rabbids Sparks of Hope , il nuovo strategico Ubisoft che non poteva mancare nel podio di questo mese visto quanto è stato apprezzato anche il primo, e la rivelazione Vampire Survivors , progetto partito in solitaria da uno sviluppatore italiano che è diventato praticamente una droga per tutti coloro che ci si sono trovati in mezzo.

In seconda posizione c'è invece l'altro gioco che ha caratterizzato il testa a testa al vertice: Bayonetta 3, che ha infine dovuto cedere il passo per pochissimi voti di scarto. L'action per Nintendo Switch è un prodotto d'altri tempi, per il quale dobbiamo ringraziare la fedeltà di PlatinumGames alle tradizioni del genere e il supporto della casa di Kyoto, visto che produzioni di questo tipo e livello qualitativo sono decisamente rare al giorno d'oggi.

Lotta serrata nel sondaggio interno alla redazione di Multiplayer.it , in particolare tra due giochi che si sono contesi fino all'ultimo il titolo di gioco del mese di ottobre 2022, che alla fine è andato a A Plague Tale: Requiem . Lo stealth action con elementi adventure di Asobo Studio ha portato avanti in maniera lineare l'esperienza del capitolo precedente, ma proponendolo in una veste tecnica decisamente più avanzata e pienamente "next gen", oltre ad alcune aggiunte che hanno migliorato il ritmo e la varietà generale del gameplay. Tuttavia, è forse soprattutto la meraviglia scaturita dall'ambientazione medievale e dal fascino di storia e personaggi ad aver guidato il giudizio di buona parte della redazione, che alla fine ha voluto premiare Amicia e Hugo del titolo di gioco più significativo di ottobre.

La scelta dei lettori

Bayonetta 3, la strega in azione durante uno scontro con un boss

Mettendo in scena un evento decisamente raro, il sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it è risultato in un pareggio al primo posto, con A Plague Tale: Requiem e Bayonetta 3 ad aver raggiunto la medesima percentuale di preferenze. Stessi voti raccolti, dunque, da due giochi molto diversi: il titolo ad ambientazione medievale di Asobo ha ovviamente i suoi momenti d'azione ma è un tipo di gameplay più posato, che alterna momenti più concitati ad altre fasi più rilassate, in generale mettendo la narrazione e gli elementi adventure in prima posizione, laddove il gioco PlatinumGames è invece un action puro. Non che manchino momenti più dedicati al racconto, ma Bayonetta 3 è un'esplosione di azione rutilante a riempire lo schermo, che non lascia respiro al giocatore impegnato a padroneggiare il sistema di combattimento profondo e tecnico. Due esperienze decisamente diverse, dunque, ma ugualmente valide per i lettori.

Al secondo posto ritroviamo Mario + Rabbids: Sparks of Hope, uno dei giochi di maggiore interesse tra le uscite di ottobre 2022, trattandosi del seguito di una vera e propria rivelazione da parte di Ubisoft.

Call of Duty: Modern Warfare II, una scena dalla spettacolare campagna single player

Il gioco ideato in gran parte dalla divisione milanese del publisher continua a conquistare i giocatori su Nintendo Switch grazie alla sua particolare interpretazione "mariesca" della struttura tipica dello strategico a turni sullo stile di XCOM, rivelandosi ancora una volta un successo. Al terzo posto, a breve distanza, arriva poi Call of Duty: Modern Warfare 2, che probabilmente schiaccerà tutti gli altri in termini di vendite sul mercato, visto che sembra stia già realizzando numeri da record assoluto. Al di fuori del podio, le preferenze si spargono su un ampio ventaglio di giochi diversi, tra i quali segnaliamo in particolare Overwatch 2 e poi Scorn, Victoria 3 e Resident Evil Village: Shadows of Rose che si distinguono più degli altri.