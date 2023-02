PlayStation VR2: il nostro video unboxing svela tutti i dettagli del visore per PS5

Nel caso non l'abbiate visto, ve lo riportiamo anche qui sotto: ecco il nostro unboxing in video di PlayStation VR2, nel quale sveliamo tutti i dettagli del visore per PS5 in questo lungo approfondimento su confezione, elementi e caratteristiche della periferica.

In oltre cinque minuti di video, vediamo Pierpaolo Greco introdurci a PlayStation VR2 a partire dall'apertura della scatola e dalla visione della sua confezione ufficiale.

Come ogni unboxing che si rispetti, anche questo segue le regole fondamentali, puntando molto sui dettagli della scatola e dei suoi elementi interni.

I maniaci dell'unboxing hanno insomma di che gioire, anche perché gli elementi interni alla confezione ufficiale di PlayStation VR sono davvero molti e richiedono anche un po' di tempo per essere aperti, maneggiati, montati e utilizzati a dovere.

Il video è in gran parte muto, con Pierpaolo che lascia la parola alla visione dell'oggetto di per sé. D'altra parte, abbiamo già detto molto di PlayStation VR2, in particolare con l'ultima prova sul visore per PS5 prima del lancio sul mercato e con il provato di Horizon Call of the Mountain, che si appresta ad essere il gioco di punta di questa attesa evoluzione della realtà virtuale secondo Sony.

Per il resto, attendiamo a questo punto la data d'uscita ufficiale di PlayStation VR2, che è fissata per il 22 febbraio 2023 e non è dunque molto lontana, a questo punto.