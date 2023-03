Call of Duty: la modalità zombie arriverà nel 2023 o nel 2024? Tom Henderson fa luce sul rumor

Un nuovo rumor proveniente da una content creator legato a Call of Duty, Glitching Queen, suggerisce che una modalità zombie con scontri a round sarà presente all'interno del capitolo del 2023 di Call of Duty. Insider Gaming, con la firma di Tom Henderson, afferma invece che non sarà così e che tale modalità è da attendersi per il capitolo previsto per il 2024.

Secondo quanto indicato da Glitching Queen, la fonte dell'indiscrezione è un playtester QA che sta testando la modalità zombie prevista per Call of Duty 2023. Tom Henderson afferma però: "Dopo aver verificato con fonti attendibili e verificate, Insider Gaming ritiene che la modalità zombie con scontri a round sarà quasi certamente introdotta nel 2024 e non in Call of Duty 2023. Il piano attuale prevede di introdurre gli zombi come un'esperienza diversa da qui al prossimo titolo di Treyarch."

Henderson spiega che è vero che attualmente i playtester stanno provato Call of Duty 2023, ma al tempo stesso stanno facendo dei test con contenuti dedicati al gioco del 2024.

Henderson ammette che le modalità zombie sono spesso soggette a modifiche e cambiamenti di piani, quindi non vi è la certezza in questo momento che tale modalità arrivi in uno o in un altro gioco, ma Insider Gaming afferma "siamo abbastanza sicuri che, al momento, non ci sono piani per gli zombie nel 2023."

Ovviamente è sempre e solo un rumor, ma Henderson è certamente più affidabile rispetto a Glitching Queen.

Call of Duty è attualmente il nome più importante utilizzato per discutere dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox. Sony non vuole ovviamente rischiare di perdere accesso alla saga, ma Microsoft dice che 10 anni bastano per creare un rivale di Call of Duty per PlayStation.