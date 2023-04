ASUS ROG Zephyrus M16 modello 2023: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia

ASUS e Microsoft hanno stretto una collaborazione su più livelli che consentirà a coloro che acquistano uno dei PC di fascia alta del colosso della tecnologia di avere in omaggio 3 mesi di Xbox Game Pass e a noi di essere stati ospitati presso la Microsoft House di Milano per toccare con mano le tre proposte da gaming di fascia altissima che sono state presentate a Las Vegas e sono già disponibili sul mercato italiano.

Sfortunatamente i modelli messi in commercio finiscono immediatamente, tanto che anche su Amazon non si trovano offerte degne di questo nome.

Come dicevamo in apertura, ASUS non ha fatto passare molto tempo tra l'annuncio dei suoi PC, avvenuto come da tradizione al CES di Las Vegas, e la loro commercializzazione. Formalmente, infatti, l'ASUS ROG Zephyrus M16 del 2023 è già disponibile da alcune settimane sul nostro territorio ad un prezzo di listino fissato sul sito ufficiale di ASUS che parte dai 3799€.

Notevoli sono la tecnologia NVIDIA Advanced Optimus che consente alla GPU di "parlare" direttamente col display, grazie a un MUX Switch, bypassando la grafica integrata, una feature che migliora le prestazioni del 5-10% rispetto alle macchine senza MUX Switch, e il sistema di raffreddamento a tre ventole, una per la GPU, una per la CPU e la terza per migliorare i flussi di aria interni.

I modelli di fascia alta presentati da ASUS nel 2023 montano al loro interno tutto il meglio che la tecnologia ha da offrire in questo momento. Gli ASUS ROG Zephyrus M16 in particolare montano una GeForce RTX 4090, un Intel Core i9 di tredicesima generazione, un display da 16 pollici QHD Mini-LED 240Hz con 3 millisecondi di tempo di risposta, aspect ration 16: 10, compatibile con ROG Nebula HDR, 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz con 2 SO-DIMM e un SSD M.2 da 2 TB PCIe 4.0 NVMe.

Esperienza d'uso

L'ASUS ROG Zephyrus M16 modello 2023 alla Microsoft House

Ovviamente alla Microsoft House non potevamo che trovare dei PC sui quali era presente l'Xbox Game Pass in tutto il suo splendore. Nonostante l'ampio catalogo a disposizione, non c'era nulla in grado di mettere alla frusta un PC come l'ASUS ROG Zephyrus M16 modello 2023, soprattutto per via del supporto al DLSS che aumenta a dismisura il frame rate anche dei giochi più complessi senza avere un grosso impatto sulla qualità finale dell'immagine.

Wo Long, Flight Simulator e il classico Forza Horizon 5 non hanno avuto problemi a girare su questo PC, adatto anche ad un utilizzo in ambito professionale grazie alla tanta RAM a disposizione e alla RTX 4090, una GPU che non ha grossi problemi nel macinare CAD, video 4K e PSD.

Il peso di 2,1 Kg, al quale aggiungere la mattonella dell'alimentatore, non è da sottovalutare, ma non è nemmeno eccessivo e sicuramente inferiore rispetto all'imponente ROG Strix 18 da 3,1 Kg ma anche in confronto con i 2.67 Kg del ROG Zephyrus Duo 16. Si tratta, quindi, della proposta più propriamente portatile tra quelle di fascia alta di ASUS, anche se parliamo sempre di un PC pensato prevalentemente per rimpiazzare un desktop.

