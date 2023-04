ASUS ROG Strix SCAR 18: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia del potente laptop da gaming

Per chi vuole videogiocare con costanza la soluzione migliore è optare per un computer da gaming desktop, ma spesso questo costringe non solo a sapere esattamente dove mettere le mani, ma soprattutto blocca qualsiasi possibilità di mobilità. Per chi vuole la comodità di un notebook e la potenza di un computer desktop di alta fascia, una soluzione è ASUS ROG Strix SCAR 18, un PC portatile di fascia alta che è già disponibile in Italia a un prezzo consigliato di 4199€. Questa macchina da gioco è pensata soprattutto per il gaming e garantisce prestazioni eccezionali, con la garanzia di arrivare oltre i 140 FPS in giochi come Gears 5, Dirt 5 e Assassin's Creed Valhalla giocando a 1920 x 1200.

Prezzo e disponibilità La parte frontale dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 Come dicevamo ASUS ROG Strix SCAR 18 è disponibile a un prezzo di listino di 4199€. Questo potente notebook da gaming è già disponibile in Italia e può essere acquistato ad esempio tramite Amazon. Il prezzo può ovviamente variare a seconda del rivenditore, visto che il numero di unità a disposizione è limitato e tutti i PC messi in commercio vengono acquistati quasi istantaneamente anche sul sito ufficiale. Per questo motivo gli acquirenti sono spesso disposti a investire qualcosa di più per assicurarsi un'unità.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix SCAR 18 Sotto la scocca dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 possiamo trovare componenti di primo livello come la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con 16 GB GDDR6 da 175 W, che supporta uno schermo QHD+ da 18 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz con G-Sync. Lo schermo di dimensioni maggiori rispetto ai soliti notebook garantisce una fruibilità decisamente migliore e un coinvolgimento maggiore nelle immagini. Si tratta di un vero e proprio desktop replacement visto che le dimensioni, il peso e la durata della batteria non consentono di sfruttarlo al massimo in mobilità. La sua potenza e lo schermo, però, lo rendono una macchina in grado di macinare i più recenti videogiochi presenti sul mercato a dettagli elevati, come Microsoft Fight Simulator, Wo Long o Atomic Heart. Non solo gaming, però: la sua potenza bruta e la precisa calibrazione dei colori del monitor rende l'ASUS ROG Strix SCAR 18 un PC adatto anche per un uso professionale, come l'elaborazione di video o di immagini particolarmente pesante. Le linee piuttosto eleganti e la possibilità di personalizzare i led RGB fino a farli scomparire possono far sì che la sua anima da gaming possa passare inosservata in università o in ufficio, per poi scatenare la sua palette cromatica una volta giunti a casa. Vediamo la scheda tecnica completa dell'ASUS ROG Strix SCAR 18: Tipologia: laptop

laptop CPU: Intel Core i9-13980HX

Intel Core i9-13980HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con 16 GB GDDR6 da 175 W

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con 16 GB GDDR6 da 175 W Schermo: Tipo IPS da 18" con formato 16:10 Risoluzione QHD+ (2560 x 1600) Refresh 240 Hz con G-Sync Gamma DCI-P3 100% Tempo di risposta 3 ms Dolby Vision HDR MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus

RAM: 2x 16 GB DDR5 SK Hynix @4800 MHz CL 40

2x 16 GB DDR5 SK Hynix @4800 MHz CL 40 Storage: RAID 2x 1 TB SSD Samsung MZVL21 PCIe 4.0

RAID 2x 1 TB SSD Samsung MZVL21 PCIe 4.0 Connettività wireless: Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2 Porte: 1x USB-C Thunderbolt 4 (con DisplayPort) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort con G-Sync e Power Delivery) 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 con FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Ethernet 2.5 Gb

Batteria: 90 Wh con ricarica rapida

90 Wh con ricarica rapida Tastiera: chiclet con retroilluminazione indipendente per tasto

chiclet con retroilluminazione indipendente per tasto Audio: Quattro altoparlanti Virtual surround 5.1.2 canali Smart Amp Dolby Atmos Dolby Vision Array microfoni con cancellazione del rumore

Dimensioni: 39.9 x 29.4 x 2.31~3.08 cm

39.9 x 29.4 x 2.31~3.08 cm Peso: 3.10 Kg

3.10 Kg Prezzo: 4199€