Google: Phil Harrison avrebbe lasciato la compagnia da mesi, è stato il boss di Stadia

Stando a un report di Business Insider, Phil Harrison, il boss del defunto servizio di cloud gaming Stadia e vice presidente di Google, avrebbe lasciato la compagnia di Mountain View pochi mesi fa. Harrison in precedenza è stato anche vice presidente di SCEE (Sony Computer Entertainment) e di Microsoft Game Studios.

L'indiscrezione arriva da due dipendenti di Google, che hanno dichiarato al portale che Phil Harrison ha lasciato la compagnia sin da gennaio 2023, pressappoco in concomitanza con la chiusura definitiva del servizio Google Stadia.

L'annuncio della chiusura di Stadia era stato fatto dallo stesso Harrison a settembre dello scorso anno, dove aveva ammesso che il servizio non era stato in grado di attirare l'attenzione necessario da parte dei giocatori per mantenere operativa la piattaforma.

"Qualche anno fa abbiamo lanciato un servizio di gioco per i consumatori, Stadia", aveva dichiarato Harrison quando venne annunciato la chiusura di Stadia. "E sebbene l'approccio di Stadia allo streaming dei giochi per i consumatori fosse costruito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia".

Se confermato si tratterebbe di un divorzio silenzioso rimasto segreto per vari mesi. Interpellati da Business Insider, al momento né Harrison né Google hanno confermato l'indiscrezione, quindi prendetela con le pinze.