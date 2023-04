God of War Ragnarok: Nuovo Gioco + disponibile ora, con una marea di novità incluse

Santa Monica Studio ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per God of War Ragnarok che introduce la tanto attesa modalità Nuovo Gioco + (NG+). Questa propone anche varie novità di gameplay, come nuovi equipaggiamenti, e non solo. L'aggiornamento introduce anche dei fix per dei bug, cambiamenti all'interfaccia utente, novità per la Photo mode (espressioni facciali): il peso totale è di 847 MB. Vediamo tutti i dettagli.

Precisiamo che per parlare di queste novità è necessario fare alcuni spoiler minori sul gioco, quindi se non avete giocato a God of War Ragnarok e non volete alcun tipo di anticipazione vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Prima di tutto, viene spiegato che Nuovo Gioco + di God of War Ragnarok permetterà di portare con sé tutto l'equipaggiamento, compresa la lancia Draupnir. Questa non permetterà però di accedere alle aree esclusive che si sbloccano con essa fino a quando non si raggiungerà il giusto punto della trama dopo le quali di norma sono disponibili. Le frecce soniche e stregate di Atreus invece non saranno subito disponibili e per lo stesso motivo quindi non sarà possibile accedere in anticipo ad aree che richiedono queste abilità. In sostanza, non potete esplorare in modo diverso il gioco. Tutte le abilità dei personaggi ottenute con XP e level up delle armi sbloccate, però, saranno già disponibili, così da poter continuare a potenziare il personaggio da dove vi eravate fermati.

Ci sono poi varie altre novità interessanti, come nuovi equipaggiamenti esclusivi della modalità Nuovo Gioco + di God of War Ragnarok. Prima di tutto, è stata introdotta l'armatura dell'orso nero che Kratos indossa all'inizio del gioco: le statistiche puntano su Forza e Difesa e hanno un vantaggio che attiva una serie di schegge di Bifrost se si fa una schivata all'ultimo secondo. Questa armatura è subito disponibile ed equipaggiata all'inizio del NG+.

Per chi vuole un po' più di sfida vi è l'armatura Spartana, che in pratica denuda Kratos dai fianchi in sù. Questa armatura non ha vantaggi, non ha statistiche ed è bloccata al livello Potenza 1. Se vi piace l'aspetto, potete ovviamente trasmutare altre armature per avere questo look ma conservare le statistiche. L'armatura Spartana di God of War Ragnarok può essere comprata per argento dai fratelli Huldra.

L'armatura Spartana di God of War Ragnarok a sinistra e a destra quella dell'Orso

Si passa poi all'armatura di Ares e Zeus, provenienti dal Nuovo Gioco + di God of War (2018). Ora hanno un nuovo aspetto e nuovi vantaggi. Quella di Ares punta sulla Fortuna e permette di rilasciare una Pietra curativa quando si colpisce un nemico. La Pietra Curativa dona anche rabbia, inoltre, e ha un'esplosione più ampia. Si ottiene in cambio di argento dai fratelli Huldra.

Quella di Zeus aumenta i danni da mischia e runici, aumentando però anche i danni subiti: un solo colpo può bastare per eliminarci. Si ottiene sconfiggendo la Regina delle Valchirie Gná e completando alcuni Resti di Asgard in un salvataggio NG+.

C'è poi lo scudo Aspide Spartano, simile allo Scudo del guardiano (tondo) ma riduce di molto il lasso di tempo per la parata: è quindi più difficile fare parry, ma si fanno più danni. Si compra per argento dai fratelli Huldra.

Inoltre, ci sono nuovi aspetti per 13 delle armature già esistenti, acquistabili dai Fratelli Huldra e applicabili su ogni armatura di livello 9+. Il nuovo aspetto dell'armatura Berserker può essere ottenuto dopo aver sconfitto il Re Berserker in NG+ di God of War Ragnarok.

Ma non finisce qui perché c'è anche un nuovo livello massimo degli equipaggiamenti nel NG+ di God of War Ragnarok. Le armature e le armi di livello 9 possono essere convertite alla versione Plus, con ulteriore progressione. Ad ogni conversione si ottiene anche una Moneta d'oro che permette di comprare nuovi incantesimi, che prendono effetti di armature o scudi rond e permettono di posizionarli nell'amuleto. Nuovi incantesimi saranno sbloccatti anche sconfiggendo le anime dei Berserker nel NG+.

Ci sono poi anche i Fardelli, nuovi incantesimi che attivano dei malus su Kratos, per chi vuole una sfida aggiuntiva. Ci sono poi novità come prove di livello Platino, altre rugiada di Yggdrasill (si ottiene dalle Casse Nornane in NG+) e la possibilità di potenziare i gettoni mod delle abilità esistenti spendendo XP.

E ancora. L'arena di di Niflheim nel NG+ di God of War Ragnarok introduce nuovi nemici e alleati (Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor e Thrúd). Inoltre i boss finali opzionali e un paio di mini boss opzionali (L'odiosa e l'Ormstunga) sono stati aggiornati per offrire una sfida aggiuntiva. Ai livelli di difficoltà Nessuna pietà e Un vero God of War i boss e i mini boss dispongono di bonus Armatura runica. Ci saranno anche nemici Elite in Nessuna pietà (prima erano esclusivi di Un vero God of War).

Per concludere, c'è anche una nuova modalità grafica in bianco e nero, disponibile anche nel gioco standard e non solo in Nuovo Gioco + di God of War Ragnarok.

