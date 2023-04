PlayStation "Q Lite": una console portatile solo per il remote play avrebbe davvero senso?

Poche ore fa sulle pagine di Insider Gaming è arrivato un report in cui sono stati svelati i primi presunti dettagli di PlayStation "Q Lite", una sorta di console portatile che dovrebbe permette di giocare ai titoli PS5 esclusivamente tramite il Remote Play, ovvero tramite lo streaming di dati dall'ammiraglia di casa Sony direttamente al dispositivo. In pratica, più che una console vera e propria parliamo di un accessorio da affiancare a PlayStation 5. Partendo da questi presuposti, una periferica simile potrebbe effettivamente incontrare l'interesse del pubblico?

Ma facciamo prima un breve riepilogo e una premessa. Queste presunte informazioni arrivano dalle fonti di Tom Henderson, insider videoludico piuttosto conosciuto e ritenuto affidabile in quanto ha "azzeccato" molte delle sue soffiate in passato, ma in ogni caso parliamo di dettagli non ufficiali e dunque da prendere con le pinze. Stando alla gola profonda, pare che Sony abbia in programma il lancio di diversi hardware e dispositivi PlayStation nei prossimi due anni. Si parla infatti dell'arrivo di una PS5 con lettore estraibile già entro la fine dell'anno, nonché a seguire di un modello Pro con hardware potenziato, un nuovo headset, cuffie in-ear e anche PlayStation Q Lite, per l'appunto, che secondo Henderson potrebbe giungere nei negozi tra non molto tempo, dato che il prodotto pare sia già nella fase del controllo qualità.

PlayStation Q Lite, secondo il report di Insider Gaming, sarà un device che ricorda il design del controller Dualsense con al centro uno schermo LCD da 8 pollici, in grado di far girare i giochi PS5 in streaming con un target massimo di 1080p e 60 fps. Tutto questo però non tramite cloud gaming, come suggerito in precedenza dal giornalista Jeff Grubb, ma esclusivamente con la funzione Remote Play di Sony.

Il PS Remote Play, per chi non lo sapesse, è una funzione che permette di controllare PS5 a distanza, a patto di avere una connessione a Internet discretamente veloce e stabile e un device con schermo e un controller. Ad oggi ad esempio è possibile utilizzarlo per giocare ai titoli della console in streaming da PC, Mac, PS4, un'altra PS5, tablet e smartphone iOS e Android.

Ci viene da pensare che, trattandosi di un device progettato esclusivamente per il Remote Play, PlayStation Q Lite probabilmente da questo punto di vista offrirà un'esperienza di qualità superiore rispetto, ad esempio, all'accoppiata smartphone + backbone (tra l'altro ne esiste anche uno ufficiale PlayStation), sia come confort che a livello di performance grazie a uno streaming dei dati ottimizzato. Tuttavia basterebbe ciò per convincere gli utenti ad acquistare un accessorio simile? I dubbi al proposito sono molti.

Il poter utilizzare il Remote Play solo tenendo connessi a internet sia la console che il dispositivo ricevente è chiaramente un dettaglio estremamente importante, in quanto limiterebbe drasticamente la portatibilità di PlayStation Q Lite fuori casa. Non solo, significa anche che questa console / accessorio sarebbe di appannaggio solo per chi ha già una PS5 in casa, in quanto alla stregua del PlayStation VR2 è una periferica che funziona esclusivamente con la console di Sony.

Insomma, ci viene da pensare che chi è davvero interessato a una console veramente portatile probabilmente punterà o ha già puntato a Nintendo Switch (e il suo successore?), Steam Deck o anche le alternative meno famose come Ayaneo 2 e compagnia, relegando dunque "PlayStation Q Lite" a un device pensato a una ristretta una nicchia di pubblico PlayStation.

Molto comunque dipenderà anche dal prezzo, al momento avvolto nel mistero. Considerando che dovrebbe trattarsi di un device con un hardware molto semplificato ed esclusivamente dedicato allo streaming di dati (dato che il carico di lavoro sarebbe tutto sulle spalle di PS5) crediamo che l'ideale sarebbe un costo che si aggira al massimo tra i 150 e i 200 euro, ma anche così dubitiamo che in molti potrebbero essere interessati. In ogni caso per saperlo con certezza e conoscere anche tutte le caratteristiche di PlayStation Q Lite dovremo attendere l'annuncio ufficiale da parte di Sony, chiaramente sempre a patto che questo device esista davvero.

Ma lasciamo la parola a voi? Se confermato, sareste interessati a PlayStation Q Lite? E secondo voi quale dovrebbe essere il prezzo ideale di questa console / accessorio?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.