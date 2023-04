Call of the Sea arriva anche su Meta Quest 2: data di uscita della versione VR

Out of the Blue - sviluppatore - e Raw Fury - editore - hanno annunciato che l'avventura lovecraftiana di Call of the Sea è in arrivo su Meta Quest 2. Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La data di uscita per la versione Meta Quest 2 è il 13 aprile 2023 e sarà disponibile al prezzo di 19.99 dollari. La pagina italiana di Oculus non riporta ancora il prezzo in euro.

Call of the Sea è stato ricreato per essere compatibile con la VR. Includerà l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il giapponese al lancio: successivamente saranno introdotte altre lingue.

In Call of the Sea vestiamo i panni di Norah Everhart e siamo alla ricerca di nostro marito, scomparso. Potremo esplorare una terra piena di segreti mentre sveliamo misteri occulti all'interno di rovine dimenticate. La trama è ispirata ai miti lovecraftiani.

Call of the Sea ci farà esplorare vari ambienti interessanti

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Call of the Sea è un buon titolo d'esordio per Out of the Blue e un biglietto di presentazione su quelli che sono i suoi punti di forza - narrazione ed enigmi."

"Se sulla prima siamo rimasti piacevolmente colpiti, soprattutto nel presentare una storia ispirata a lovecraft senza scegliere il più comune approccio horror, lato gameplay c'è un po' di confusione generale che porta ad alcuni enigmi la cui risoluzione sembra affidarsi più al caso che alla logica; soprattutto però spinge a un picco ingiustificato di difficoltà nella fase centrale, a causa del quale l'esperienza subisce una battuta d'arresto e rompe l'immersione creata fino allora dal racconto. Non è la clamorosa sorpresa indie che lascia a bocca aperta, tuttavia è un esordio capace di tracciare una promettente strada per lo studio spagnolo."