OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: la recensione dello smartphone economico che fa troppo poco

All'interno della serie Nord infatti, esiste l'omonimo modello seguito poi dal Nord CE e infine dal Nord CE Lite, il più economico in assoluto. Sappiamo bene che si tratta di una fascia di mercato davvero molto competitiva, e non è facile trovare l'alchimia giusta per dare vita a un telefono con caratteristiche tecniche coerenti che possa convincere rispetto all'alternativa di optare per uno smartphone di fascia superiore con qualche mese di vita sulle spalle a prezzo analogo. Sarà riuscita OnePlus a trovare l'alchimia perfetta? Scopriamolo insieme in questa recensione di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G .

Abbiamo avuto recentemente modo di parlare di OnePlus in maniera positiva nella recensione del nuovo OnePlus 11 , il top di gamma dell'azienda cinese che ha dimostrato come il marchio sia ancora in grado di dare vita a prodotti interessanti, equilibrati e dal convincente rapporto qualità prezzo. Chiaramente il flagship di cui sopra è solo uno dei tanti smartphone destinati a comporre l'offerta di OnePlus durante quest'anno e, scendendo praticamente al lato opposto del listino, ci troviamo oggi a parlare del nuovissimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G , appena presentato e destinato appunto ad occupare la casella della fascia medio/bassa del produttore.

Il display è un LCD IPS a 120 Hz FHD e risoluzione 2400 x 1080 con dimensioni da 6,72", purtroppo non quindi un AMOLED che ormai non è da considerarsi più tecnologia ad appannaggio degli smartphone più costosi.

A suo sostegno ci sono 8 GB di memoria RAM LPDDR4x, incrementabili con altri 8 GB di RAM virtuale da sottrarre allo spazio di archiviazione, che è di 128 GB UFS 2.2. Anche qui siamo abbastanza ai minimi termini e non è complicato trovarsi ad arrivare vicini all'occupazione completa dello storage soprattutto togliendo lo spazio destinato al sistema operativo e ai processi. In ogni caso, di buono c'è il supporto alle schede di espansione di memoria fino a 1 TB .

Ciò nonostante, è inevitabile trattenere una certa delusione nel vedere che questo smartphone monta lo stesso identico SoC del suo predecessore Nord CE 2 Lite uscito un anno fa, ovvero il rodatissimo ma non certo stupefacente Snapdragon 695 , accompagnato dalla GPU Adreno 619 . Si tratta di un processore octa-core con processo produttivo a 6 nm rilasciato a fine 2021 per smartphone di fascia medio bassa, dalle prestazioni sufficienti e che punta soprattutto su un'ottima gestione del consumo energetico.

Fatta questa ampia premessa, è chiaro che da uno smartphone di questa fascia non è corretto attendersi una scheda tecnica particolarmente spinta: bisogna mantenere saldi dei punti di riferimento in tal senso e comparare in maniera coerente l'offerta al prezzo di vendita.

Design

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha un design gradevole ma non certo originale

Il design di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non sconvolge né reinventa nulla, come prevedibile: la parte anteriore ovviamente alloggia l'ampio display con cornici in realtà abbastanza sottili (rapporto screen-to-boby del 91%), seppur dallo spessore asimmetrico. Il punch hole, piccolo ma non piccolissimo, è posto al centro in alto. La protezione è garantita dal vetro Gorilla Glass, anche se l'azienda non ha comunicato di quale versione si tratti.

La forma del telefono è quella a mattoncino, tornata in voga negli ultimi mesi, ovviamente con angoli arrotondati. Alla classica domanda che si fa nel caso degli OnePlus, ovvero "c'è l'alert slider?" tocca rispondere in maniera negativa: evidentemente l'azienda cinese ha scelto di limitare questa iconica caratteristica, che da sempre è stata apprezzata dai fan di lunga data, soltanto ai modelli di fascia superiore. Per questo motivo la cornice di plastica opaca ospita soltanto i classici tasti di volume e, sul lato opposto, quello di accensione, con quest'ultimo che alloggia anche un sensore di impronte molto rapido e preciso.

Il lato inferiore invece, accanto alla presa USB Type-C, offre l'ingresso per il jack audio da 3.5 mm, al giorno d'oggi quasi una rarità ma che potrebbe far piacere a qualche utente legato al caro vecchio filo. Il posteriore, anch'esso in plastica, ha invece una lavorazione lucida, sì piacevole ma che è veramente una calamita per ditate e impronte, per cui armatevi di panno se intendete usare lo smartphone senza cover. La parte superiore sinistra alloggia i sensori delle fotocamere all'interno di due grandi "occhi" rotondi, uno sotto l'altro, di identica dimensione e simmetrici: tra di essi, spostato a destra, c'è il led per il flash.

Da segnalare il peso che, grazie all'ampio uso della plastica, si ferma a 195 grammi: non male per un telefono non certo piccolo, motivo per cui l'utilizzo non diventa mai stancante. Tra l'altro il grip è sempre solido e saldo, merito del form factor che restituisce una presa per nulla scivolosa. Molto buono l'assemblaggio, preciso e che trasmette una buona sensazione di solidità e robustezza. I colori disponibili sono soltanto due: il frizzante Pastel Lime e il più sobrio Chromatic Gray.