Rayman: Ubisoft ha pubblicato due giochi della serie su PC a dicembre, senza dire niente a nessuno

Il 22 dicembre 2022 Ubisoft ha pubblicato due titoli della serie Rayman su PC senza dirlo a nessuno. Si tratta delle conversioni dei titoli mobile Rayman Fiesta Run e Rayman Jungle Run, due giochi semplici ma di buona qualità che meritano di essere conosciuti, soprattutto dai fan del personaggio. Oltretutto in questo momento sono venduti con il 40% di sconto, quindi potete prenderli entrambi per 5,98€.

A individuare i due giochi sono stati alcuni utenti stessi, stupiti dal fatto che la loro uscita non fosse stata annunciata in alcun modo: niente comunicati, niente recensioni, niente trailer... niente. Va detto che si tratta di due produzioni minori, anche rispetto alla serie Rayman, ma visto che quest'ultima è congelata ormai da anni, è possibile che molti potrebbero trovare appetibile l'esistenza di due nuovi prodotti da giocare su PC.

In Rayman Jungle Run, l'uomo melanzana (o il suo amico Globox, presente come personaggio giocabile) deve correre lungo cinquanta livelli, divisi in cinque mondi, raccogliendo più Lum possibili. A sua disposizione avrà diversi poteri, come il salto, il pugno, il volo, la corsa sui muri e altri ancora.

Rayman Fiesta Run è concettualmente molto simile: bisogna sempre trovare e raccogliere dei Lum, ma in questo caso i livelli da percorrere sono 75. Ci sono anche dei boss da battere, per la gioia di chi ama gli scontri spettacolari.

Rayman Jungle Run su Ubisoft Connect

Rayman Fiesta Run su Ubisoft Connect