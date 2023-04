Epic Games Store: leak svela i saldi primaverili, che inizieranno domani

Domani, 6 aprile 2023, dovrebbero iniziare i saldi primaverili dell'Epic Games Store. La data di conclusione di questo periodo di offerte è il 20 aprile 2023. L'informazione è stata condivisa tramite un leak.

La fonte è il noto billbil-kun, leaker attiva da molto tempo che non ha mai sbagliato a condividere una singola informazione. Anche se quanto indicato è da considerarsi come un rumor e nulla più, possiamo anche in questo caso supporre che il leaker non sia in errore.

billbil-kun indica anche alcuni giochi che riceveranno uno sconto:

Wild Hearts (-20%) nella sua edizione standard

Deliver Us Mars (-25%)

Hitman World of Assassination (-50%), ovvero la nuova versione del gioco che include tutti e tre i giochi base della saga di IO Interactive

Dead Space Remake (-20%)

Chiaramente quelli indicati da billbil-kun sono solo alcuni dei giochi che saranno disponibili in sconto su Epic Games Store dal 6 al 20 aprile 2023. Mancano comunque meno di 24 ore all'arrivo di questi saldi, quindi non ci resta altro da fare se non attendere e prepararci ad aprire il portafogli.

Diteci, ci sono dei giochi che vorreste acquistare dall'Epic Games Store, oppure preferite sempre dare priorità a Steam?

Vi ricordiamo anche che fino a domani potete reclamare questi giochi su Epic Games Store: non fateveli sfuggire.