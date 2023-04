Ubisoft Toronto lavora a Splinter Cell e Far Cry con il supporto di Ubisoft Montreal, report

Ubisoft Toronto ha pubblicato un aggiornamento sui lavori interni di due progetti non meglio definiti, svelando che il team di Splinter Cell si è radunato per un aggiornamento e invitando a unirsi allo studio per scoprire di cosa si tratta. Ubisoft Toronto è infatti in cerca di personale per 33 posizioni diverse.

Insider Gaming, a partire da questo teaser di Ubisoft, afferma che i due progetti attualmente in sviluppo sono Splinter Cell e Far Cry. Nuove posizioni di lavoro presso Ubisoft Montreal suggeriscono inoltre che tale team si è unito a Ubisoft Toronto per lo sviluppo del nuovo Far Cry.

Già in precedenza, Insider Gaming tramite Tom Henderson aveva condiviso un report, secondo il quale Ubisoft è al lavoro su due diversi progetti di Far Cry, uno single player e uno multigiocatore. Inizialmente i due progetti erano parte di un unico gioco, ma il team ha deciso di proporre due videogame separati. Non è chiaro quali dei due progetti sarà co-sviluppato da Ubisoft Montreal.

Insider Gaming afferma anche che non è chiaro quando questi giochi di Far Cry e Splinter Cell siano in arrivo. Secondo quanto indicato, Ubisoft vorrebbe pubblicare entro il 2025 sia Far Cry, che un nuovo gioco di Ghost Recon e Assassin's Creed Codename Hexe. Si tratta però di un periodo di uscita generico e non sicuro. Insider Gaming sottolinea inoltre che Ubisoft non è particolarmente precisa con le date fissate internamente (e nemmeno con quelle pubbliche), quindi è assolutamente possibile che i progetti richiedano più tempo del previsto.

La saga di Far Cry, secondo i dati ufficiali di Ubisoft, aveva venduto 20 milioni entro il 2014, ma nei cinque anni successivi ha piazzato altri 30 milioni.

Pare anche che Ubisoft+ su Xbox sia imminente.