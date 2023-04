Resident Evil 4 Remake: update 1.004.000 e modalità Mercenari, vediamo quanto pesano

A partire da oggi è disponibile la modalità Mercenari all'interno di Resident Evil 4 Remake, come vi abbiamo già riportato. I contenuti di quest'ultima si sbloccano reclamando un contenuto gratuito sul negozio digitale di riferimento, ma i veri e propri file di gioco sono introdotti con un aggiornamento (update 1.004.000) scaricato automaticamente che pesa 2,204 GB.

L'informazione arriva come sempre da PlayStation Game Size, account Twitter che si occupa di scoprire informazioni presenti all'interno dei server del PlayStation Store. Grazie ad esso scopriamo che il peso totale di Resident Evil 4 Remake è ora 59,812 GB. Precisiamo che questi numeri fanno riferimento alla versione PlayStation: è possibile che vi siano differenze, anche minime, con le versioni PC e Xbox.

Il contenuto aggiuntivo di Mercenari è in realtà solo 1 MB, in quanto ciò che si reclama dal PS Store (o da Steam o da Xbox Store) è unicamente una chiave di licenza che sblocca i contenuti di gioco già presenti in Resident Evil 4 Remake, introdotti con l'update 1.004.000. Ricordiamo che la modalità Mercenari è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.

Non si tratta quindi di un aggiornamento particolarmente massiccio e, una volta eseguito l'update, vi basterà un attimo per reclamare la modalità Mercenari dallo store e accedervi in Resident Evil 4 Remake.

Probabilmente questa novità aiuterà a spingere ancora di più le vendite, che sono già ottime: Resident Evil 4 Remake ha superato i 4 milioni in due settimane, è uno dei giochi venduti più velocemente.