ASUS ROG Zephyrus Duo 16 modello 2023: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia

Abbiamo provato con mano l'ASUS ROG Zephyrus Duo 16 nel modello in uscita quest'anno: ecco le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità in Italia del laptop con due schermi.

Tra i PC portatili di fascia altissima che ASUS ha portato alla Microsoft House di Milano il ROG Zephyrus Duo 16 in versione 2023 è quello che ha sicuramente attirato le nostre attenzioni. Nulla da togliere alla potenza bruta dell'ASUS ROG Strix SCAR 18, o allo stile del ROG Zephyrus M16, ma il PC a doppio schermo del colosso della tecnologia presenta diverse caratteristiche di design talmente uniche da non essere indifferenti. Non solo il secondo schermo posizionato sopra la tastiera garantisce una flessibilità davvero tutta da scoprire, ma le linee non simmetriche, il meccanismo per sollevare la scocca e garantire una migliore aereazione e il touchpad sul lato della tastiera sono tutte unicità davvero ben pensate. Tutto questo senza considerare le tecnologie all'avanguardia nascoste sotto la scocca, un elemento che lo rende un PC adatto praticamente a tutto.

Prezzo e disponibilità L'ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) in tutto il suo splendore Dopo averlo presentato a Las Vegas a inizio anno, ASUS ha messo immediatamente in commercio il ROG Zephyrus Duo 16. Si tratta di un PC di fascia alta e con un prezzo non certo popolare, nonostante questo le unità messe in commercio vengono tutte acquistate nel giro di poco tempo. Sul sito ufficiale di ASUS il ROG Zephyrus Duo 16 (2023) viene proposto a 4999€ nella configurazione con Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090 e 2 TB di SSD. Su Amazon al momento si trova solo la versione dello scorso anno, un PC ancora decisamente valido, che abbiamo recensito lo scorso anno.

Le caratteristiche tecniche ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ASUS ROG Zephyrus Duo 16 vanta un display principale da 16 pollici con tecnologia miniLED, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento da 240 Hz, certificazione DisplayHDR 1000 e copertura colore al 100% dello standard DCI-P3. Il display secondario è quello ormai tipico dei modelli Duo, capace di estendere le funzionalità dello computer a tutto vantaggio della produttività. Si può usare per gestire gli strumenti di Photoshop o quelli di Premiere o per mantenere aperta una finestra con una partita o la guida video mentre stiamo giocando. Il notebook può montare processori fino ad AMD Ryzen 9 e GPU NVIDIA RTX serie 4000, fino a 64 GB di RAM DDR5 in Dual Channel e SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB con configurazione Raid 0. Numerose le ottimizzazioni sul fronte della dissipazione, che oltre al metallo liquido mette in campo il sistema AAS Plus 2.0 per migliorare la ventilazione e lo 0 dB Ambient Cooling, che spegne le ventole sotto determinate temperature per la massima silenziosità. La batteria è da 90 Wh con supporto per la ricarica rapida via USB-C, c'è la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre l'audio viene erogato da una configurazione a sei altoparlanti ed è presente la connettività WiFi 6E. Il retro mostra la cerniera asimmetrica del ROG Zephyrus Duo 16 (2023) Scheda tecnica ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) Processore: fino ad AMD Ryzen 9 e nuovi Intel Core di tredicesima generazione

