Savvy Games Group ha acquisito lo studio di sviluppo Scopely per 4,9 miliardi di dollari

Savvy Games Group, la compagnia dell'Arabia Saudita dedicato all'industria dei videogiochi fondata dal principe Bn Salman, ha acquisito lo studio di sviluppo mobile Scopely per 4,9 miliardi di dollari. Si tratta di un nuovo mattone verso l'obiettivo di diventare uno degli attori principali dell'industria dei videogiochi, con la creazione in un "gaming hub" da 38 miliardi di dollari.

Savvy spera che questa acquisizione porti dei benefici a Scopely dal punto di vista finanziario, trainandone la crescita e rafforzando le serie esistenti, oltre a consentire l'aumento di collaborazioni con altre realtà dell'industria.

Scopely mira a crescere come realtà multipiattaforma, espandendosi anche su PC e console. Brian Ward, il CEO di Savvy Games Group, ha dichiarato che "Scopely è una delle compagnie di videogiochi che stanno crescendo più velocemente e abbiamo da sempre ammirato la loro capacità di costruire comunità di giocatori leali e coinvolti." Per Ward, la missione del Savvy Games Group è di "investire in e far crescere la comunità globale dei videogiocatori invitando i cervelli migliori a unirsi a noi. Sotto la guida di Walter e Javier, Scopely si è dimostrata una grande azienda leader e continuerà a rivoluzionare il futuro dei videogiochi negli anni a venire."

Ward ha poi dichiarato di voler accelerare le ambizioni di Scopely, lavorando insieme ai suoi talentuosi sviluppatori, designer ed editori per creare prodotti nuovi ed emozionanti per la comunità dei videogiocatori.

Scopely rimarrà autonoma, anche se opererà sotto l'ombrello di Savvy Gaming Group. La testata Pocket Gamer ha elencato Scopely come una delle compagnie mobile migliori del 2022. Tra i giochi della compagnia figurano diverse hit: Kingdom Maker, Marvel Strike Force e Scrabble GO.