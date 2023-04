Silent Hill 2, la data d'uscita potrebbe essere vicina, secondo un noto leaker

Secondo il noto leaker Dusk Golem, da sempre molto vicino ai giochi horror e in particolare alle produzioni Capcom, c'è la possibilità che la data d'uscita di Silent Hill 2 possa essere svelata tra poco, considerando un leggero cambiamento avvenuto nella pagina su Steam.

Secondo quanto riferito dal personaggio in questione, la pagina Steam ufficiale di Silent Hill 2 Remake avrebbe subito una variazione, con la data d'uscita passa da essere "TBA", ovvero da definire, a "In arrivo". Questo ovviamente vuol dire poco in termini di informazioni precise, ma sarebbe il risultato di una variazione specifica applicata nel database dello store che può far pensare a ulteriori notizie in arrivo tra breve.



Come riferito da Dusk Golem, quando Steam effettua una variazione del genere, di solito significa che è stata inserita una nuova informazione riguardante l'uscita del gioco. La dicitura generica "In arrivo", nello specifico, è quella adottata automaticamente dal sistema quando la data d'uscita è stata fissata e inserita in Steam, ma non può ancora essere ufficialmente pubblicata, a differenza di "TBA" che è invece la dicitura standard di quando manca totalmente l'informazione.

Insomma, secondo il leaker in questione questa piccola variazione potrebbe nascondere notizie più sostanziose, ovvero il fatto che la data è stata effettivamente comunicata da Konami al sistema ma che non può ancora essere pubblicata e potrebbe dunque essere annunciata in maniera ufficiale nel prossimo periodo.

D'altra parte, qualche tempo fa Bloober Team aveva riferito che Silent Hill 2 era quasi completato e che la data d'uscita dipendeva dai piani di Konami. Nel frattempo, ha anche fatto chiarezza sulle stime di vendita del gioco in questione.