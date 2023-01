CES 2023: ASUS ROG Zephyrus, presentati i nuovi notebook alla fiera di Las Vegas

ASUS ha annunciato al CES 2023 i nuovi notebook da gaming ultraportatili della linea ROG Zephyrus, capaci di unire compattezza e prestazioni, aggiungendo al mix anche la presenza di extra di particolare rilevanza, come il doppio schermo del modello Duo o il pannello AniMe Matrix del modello M16. Anche in questo caso parliamo di dispositivi equipaggiati con un sistema di dissipazione a metallo liquido, lo stesso visto nei nuovi ROG Strix e nei prossimi Zenbook, che rispetto ai modelli del 2022 migliorano anche sul fronte della componentistica, supportando sia i processori Intel Core di tredicesima generazione che la piattaforma Ryzen 9 di AMD.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ASUS ROG Zephyrus Duo 16 vanta un display principale da 16 pollici con tecnologia mini LED, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento da 240 Hz, certificazione DisplayHDR 1000 e copertura colore al 100% dello standard DCI-P3. Il display secondario è quello ormai tipico dei modelli Duo, capace di estendere le funzionalità dello schermo a tutto vantaggio della produttività. Il notebook può montare processori fino ad AMD Ryzen 9 e GPU NVIDIA RTX serie 4000, fino a 64 GB di RAM DDR5 in Dual Channel e SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB con configurazione Raid 0. Numerose le ottimizzazioni sul fronte della dissipazione, che oltre al metallo liquido mette in campo il sistema AAS Plus 2.0 per migliorare la ventilazione e lo 0 dB Ambient Cooling, che spegne le ventole sotto determinate temperature per la massima silenziosità. La batteria è da 90 Wh con supporto per la ricarica rapida via USB-C, c'è la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre l'audio viene erogato da una configurazione a sei altoparlanti ed è presente la connettività WiFi 6E. Scheda tecnica ASUS ROG Zephyrus Duo 16 Processore: fino ad AMD Ryzen 9 e nuovi Intel Core di tredicesima generazione

ASUS ROG Zephyrus M16 ASUS ROG Zephyrus M16 ASUS ROG Zephyrus M16 monta un display ROG Nebula HDR da 16 pollici in uno chassis da 15 pollici, con rapporto d'aspetto 16:10, tecnologia Mini LED, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento da 240 Hz, tempo di risposta pari a 3 millisecondi, fino a 1.100 nit di luminosità, 1.024 dimming zone, certificazione DisplayHDR 1000, supporto per G-Sync e copertura colore al 100% dello standard DCI-P3. La componentistica vede la presenza di un processore Intel Core serie H di tredicesima generazione, GPU NVIDIA RTX 4000 con TGP fino a 145 W e fino a 64 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz su due slot. Come accennato in apertura, è presente il pannello AniMe Matrix, per la prima volta in un notebook ASUS da 16 pollici. Spessore e peso sono pari rispettivamente a 19,9 millimetri e meno di 2,1 Kg. La batteria del ROG Zephyrus M16 offre 90 Wh e supporta la ricarica rapida via USB-C, è presente una porta Thunderbolt 4, un sistema di dissipazione a tre ventole con metallo liquido e Arc Flow Fans, il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, la connettività WiFi 6E, l'audio pilotato da sei altoparlanti e cornici ErgoLift con apertura fino a 180 gradi. Scheda tecnica ASUS ROG Zephyrus M16 Processore: Intel Core di tredicesima generazione

ASUS ROG Zephyrus G16 ASUS ROG Zephyrus G16 ASUS ROG Zephyrus G16 monta un display da 16 pollici con tecnologia ROG Nebula Display e rapporto d'aspetto 16:10, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento da 240 Hz e tempo di risposta pari a 3 millisecondi. La luminosità arriva in questo caso a 500 nit e c'è la copertura colore al 100% dello standard DCI-P3, con supporto per G-Sync. Pur essendo sottile e leggero (19,99 millimetri per 2 Kg), con tanto di sistema ErgoLift per un'apertura a 180 gradi, il notebook equipaggia processori Intel serie H di tredicesima generazione e GPU NVIDIA RTX serie 4000 con TGP fino a 120 W, un massimo di 48 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz. Il sistema di dissipazione a metallo liquido si combina con le Arc Flow Fans per la migliore efficacia possibile. Anche in questo caso la batteria è da 90 Wh con ricarica rapida via USB-C e sono presenti una porta Thunderbird 4, un sistema audio a sei altoparlanti, la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, e infine la connettività WiFi 6E. Scheda tecnica ASUS ROG Zephyrus G16 Processore: Intel Core di tredicesima generazione

