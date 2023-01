CES 2023: Acer annuncia i notebook da gaming Nitro e Predator con RTX 40 e Intel Core 13

In occasione del CES 2023, Acer ha annunciato la nuova linea di notebook da gaming della serie Nitro e Predator. In particolare abbiamo i nuovi Acer Nitro 16, Acer Nitro 17, Predator Helios 16 e Predator Helios 18, tutti caratterizzati dai processori Intel Core di 13a generazione e GPU Nvidia RTX serie 40.

I nuovi portatili Acer Nitro da 16 e 17 pollici sono pensati per i casual gamer che desiderano un gameplay superiore, funzioni aggiuntive e un'esperienza più coinvolgente e disponibili con design più compatti, più sottili e leggeri e un rapporto schermo/chassis più elevato.

Sono basati su Windows 11 e vantano un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e di tanto spazio di archiviazione fino a 2 TB su M.2 PCIe Gen4, consentendo ai giocatori assidui di conservare un maggior numero di giochi, film e video. Entrambi i portatili sono inoltre dotati di un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Questi dispositivi Nitro sono dotati di due ventole, quattro feritoie situate ai lati e sul retro, una presa d'aria in alto e una nuova pasta termica a liquid metal per favorire il raffreddamento durante le sessioni di gioco più intense. Ogni modello viene fornito del Killer DoubleShot Pro ed è abilitato alla scheda Killer Wi-Fi 6 1650i per fornire una maggiore larghezza di banda. Per migliorare l'esperienza di gioco e di streaming, questi portatili sono dotati di una videocamera HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra che consentono ai giocatori di immergersi completamente in piacevoli esperienze audio/video. Pochi compromessi in termini di connettività, i nuovi portatili da gioco Nitro dispongono di una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, due porte Thunderbolt 4 con supporto Power Delivery e tre porte USB 3.2 Gen 2, di cui una per la ricarica offline.

Il nuovo portatile gaming Nitro 16 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro. Ha un'area dello schermo più ampia del 5% rispetto al suo predecessore e dispone di un display aggiornato da 16 pollici WUXGA o WQXGA con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Supporta NVIDIA Advanced Optimus, consentendo agli utenti di passare dinamicamente dalla grafica integrata a quella discreta senza dover riavviare il computer. È dotato di una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone, garantisce colori brillanti grazie al supporto del 100% della gamma di colori sRGB e al rapporto schermo/chassis migliorato dell'84% per un'esperienza visiva più accattivante. Acer Nitro 17 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro. È racchiuso in uno chassis che pesa meno di 3 kg e si presenta con un design sottile di 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm. Il notebook da 17,3 pollici arriva in due diverse configurazioni del pannello: la prima prevede un display FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 165 Hz, la seconda offre un display QuadHD ad alta definizione (QHD) con frequenza di aggiornamento di 165Hz. Incluso un ampio touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), un rapporto schermo/chassis dell'81% e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone che aggiunge un tocco di classe all'esperienza di gioco.

Acer Predator Helios 16 e 18

I nuovi Predator Helios 16 e Predator Helios 18 invece portano con sé le ultime tecnologie Acer utilizzate sui più potenti portatili della serie gaming. Arrivano con un design completamente rivisitato e una nuova gestione del sistema di dissipazione; entrambi i modelli hanno processori Intel Core i9 o i7 HX di 13a generazione abbinati a GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (fino a 165W) e a numerosi strumenti di gioco di prim'ordine. Sono equipaggiati con memorie RAM fino a 32 GB DDR5-4800 MHz e fino a 2 TB di storage su SSD PCIe NVMe Gen4 in RAID 0 che li rende dei dispositivi mobili ancora più potenti, ideali per giocare con i titoli AAA più esigenti.

Predator Helios 16 sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 2.399 euro. Vanta un display da 16 pollici (16:10) WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, oppure una variante Mini LED con pannello a 250 Hz spinto dalla tecnologia AUO AmLED che supporta oltre 1000 nits di luminosità di picco con un rapporto di contrasto elevato di 1.000.000:1 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Predator Helios 18 sarà in vendita da marzo a partire da 2.499 euro. Monta un display da 18 pollici (16:10) con le seguenti configurazioni: WUXGA (1920x1200) a 165 Hz, WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, o il display Mini LED superveloce da 250 Hz di AUO, che presenta un rapporto di contrasto ambientale tre volte superiore rispetto ai display convenzionali e supporta 1000 zone di local-dimming per offrire una totale libertà di utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per mantenere sotto controllo le temperature dei nuovi componenti, i notebook Predator vantano soluzioni termiche avanzate con due ventole metalliche eAroBlade 3D di quinta generazione, progettate su misura, e heat pipe a forma di rettangolo per migliorare il trasferimento del calore.

Il nuovo design vede una una tastiera retroilluminata Mini LED e tasti con una corsa di 1.8 mm con N-Key rollover anti-ghosting. La tastiera ha una retroilluminazione RGB dedicata per ogni singolo tasto, così da offrire colori brillanti e uniformi ed effetti di illuminazione dinamica omogenea.

Inoltre, il centro di controllo dei giochi di Acer, PredatorSense, è stato aggiornato alla versione 4.0 e offre un design più solido che facilita il controllo delle impostazioni e del monitoraggio del sistema, mentre la nuova funzione Scenario Manager consente di creare profili personali per diverse configurazioni di gioco.

Ai giocatori viene garantita una connessione stabile e performante, visto che sui notebook Predator è previsto Intel Killer E2600 Ethernet Controller e il supporto della banda di frequenza Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 per giocare alla massima velocità e senza interruzioni. Non mancano di certo le porte per accogliere una vasta gamma di periferiche con porte USB 3.2 Gen2, oltre ad una HDMI 2.1, due USB Type-C Thunderbolt 4 con power delivery ed un lettore Micro SD. I laptop Predator Helios 16 e Predator Helios 18 includono anche un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass.