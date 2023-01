CES 2023: ASUS ROG Flow, annunciati i nuovi notebook da gaming

Al CES 2023 sono stati annunciati anche i nuovi notebook da gaming della serie ASUS ROG Flow, con tre modelli che vantano uno spessore e un peso estremamente ridotti, eppure sono in grado di esprimere una grande potenza grazie ai processori Intel Core di tredicesima generazione e alle GPU NVIDIA RTX serie 4000.

Il sistema di dissipazione a metallo liquido, in combinazione con un set di ventole molto efficienti, garantisce temperature di esercizio contenute, mentre il touch screen e i design convertibili fanno in modo che i dispositivi della famiglia Flow si prestino agli usi più disparati, mettendo in campo una straordinaria versatilità.