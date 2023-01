Wo Long: Fallen Dynasty, un video gameplay mostra i pericoli del Monte Tianzhu

Il canale YouTube di IGN USA ha pubblicato in esclusiva un video gameplay di Wo Long: Fallen Dynasty della durata di circa 10 minuti. Il filmato è disponibile per la visione nel player sottostante e mostra una sezione del souls-like di Team Ninja ambientata nella location inedita del Monte Tianzhu.

Stando alla breve introduzione fornita, si tratta di una delle aree che affronteremo nelle fasi iniziali di Wo Long: Fallen Dynasty, il che non significa in ogni caso che sarà una passeggiata di salute. Nel video possiamo vedere varie location, da una foresta di bambù a una grotta oscura. Non manca anche una certa varietà di nemici, alcuni ispirati ad animali, altri a demoni del folklore cinese.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Sarà incluso tra l'altro fin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Il gioco dopo il lancio sarà supportato tramite un Season Pass che includerà tre DLC, di cui sono già noti i titoli e periodi di uscita.