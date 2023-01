The Legend of Zelda: video di un gioco cancellato torna su YouTube, nonostante i reclami di Nintendo

Un video documentario del celebre canale DidYouKnowGaming dedicato a un gioco strategico di The Legend of Zelda mai pubblicato è tornato online su YouTube, dopo che questo era stato rimosso dalla piattaforma su richiesta di Nintendo. È uno dei pochi casi in cui uno youtuber riesce a prevalere in una contesa per infrazione di copyright e vede un proprio video tornare online. Il tutto è ancor più speciale, poi, se consideriamo che per una volta Nintendo non ha avuto la meglio in una disputa simile.

Il video tra l'altro è particolarmente interessante e raccomandiamo la visione a tutti i fan della serie. Si tratta di un videodocumentario dedicato a The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule, un gioco strategico per Nintendo DS simile a Final Fantasy Tactics. Il progetto era stato proposto da Rare Studios ma non ottenne l'approvazione di Nintendo, che quindi blocco sul nascere il suo sviluppo

Nel filmato vengono mostrati alcune concept art e illustrazioni del pitch proposto da Rare Studios, nonché alcune testimonianze di sviluppatori che presero parte al progetto.

Il video era stato rimosso da YouTube a inizio dicembre tramite una segnalazione alla piattaforma un'infrazione del copyright da parte di Nintendo.

"Nintendo ha rimosso il nostro video di Heroes of Hyrule da YouTube. Era un video giornalistico che documentava di un gioco di cui Retro Studios propose un pitch a Nintendo 20 anni fa. Questo è un tentativo di una grande corporazione di zittire qualsiasi tipologia di giornalismo non gli vada a genio e uno schiaffo alla preservazione della storia videoludica. Stiamo valutando tutte le opzioni disponibili per ripristinare il video", dichiarò DidYouKnowGaming.

Per chi non lo sapesse quando viene fatta una segnalazione per infrazione di copyright, YouTube solitamente rimuove il video immediatamente. Il suo autore a questo punto ha due opzioni: prendere atto del provvedimento e farsene una ragione o contestarlo, assumendosi dei grandi rischi legali. Nel secondo caso, chi ha richiesto la rimozione ha tempo 10 giorni lavorativi per dimostrare di aver preso provvedimenti legali nei confronti dell'autore, altrimenti il video torna automaticamente online. Ed è proprio quello che è successo in questo caso, come confermato da DidYouKnowGaming.

Non è escluso che Ninendo provi a rimuovere il video nuovamente, ma per farlo dovrà per forza passare per le aule di un tribunale e tramite un iter ben più lungo e tedioso della giustizia sommaria proposta dalle norme di YouTube.