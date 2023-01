Xbox: annunciato ROG Raikiri Pro, il primo controller tri-mode con display OLED da Asus

In occasione del CES 2023, Asus ha annunciato ROG Raikiri Pro il primo controller tri-mode certificato Xbox utilizzabile su PC, notebook e Xbox Series X|S, caratterizzato da un display OLED integrato nella parte frontale e altamente personalizzabile. Il lancio è previsto durante la seconda metà del 2023.

Il ROG Raikiri Pro può connettersi tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz o cavo USB. Il mini-display OLED nella parte frontale può essere personalizzato con immagini, testo o animazioni personalizzate. In alternativa può essere sfruttato per visualizzare lo stato di carica del controller, gli indicatori del profilo e del microfono.

Il retro del ROG Raikiri Pro

Due tasti nella parte superiore di Raikiri Pro consentono agli utenti di passare da un profilo del controller all'altro durante una partita. Inoltre, i quattro tasti posteriori a sinistra e a destra possono essere programmati per i comandi di gioco come tasti di scelta rapida o per impostare la sensibilità delle leve del joystick.

È possibile anche regolare le vibrazioni, le zone morte e altre impostazioni tramite l'app Armoury Crate. Inoltre, i blocchi fisici del grilletto consentono di impostare la gestione della corsa sia per i grilletti. ROG Raikiri Pro integra anche un DAC ESS per regalare un audio di qualità, oltre a un jack da 3,5 mm per cuffie e un pulsante di disattivazione dell'audio.