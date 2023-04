ROG Festival: si ampliano gli sconti Asus su headset, smartphone, monitor e non solo

Proseguono le offerte del ROG Festival di ASUS, partite il 23 marzo 2023. Il produttore ha quest'oggi inserito nuovi prodotti in offerta e continua a proporre ottimi prezzi per una serie di prodotti, compresi notebook, smartphone e cuffie.

Tutte le offerte possono essere trovate a questo indirizzo, ma vediamo alcune novità e alcuni prodotti già disponibili ma comunque molto interessanti. Le offerte termineranno il 13 aprile 2023.

Vediamo ad esempio le ROG Delta Core, disponibili a 79.99€ invece che 99.99€. Queste cuffie da gioco sono compatibili con PC, PlayStation 4 e 5, Xbox, Nintendo Switch e anche dispositivi mobile. Propongono gli esclusivi driver ASUS Essence con camera stagna e tecnologia di diversione del segnale audio per un'esperienza audio coinvolgente. I controlli del volume e per la disattivazione del microfono sono disponibili sul padiglione auricolare.

ROG Delta Core

Inoltre troviamo anche le ROG Cetra True Wireless, ora a 109.99€ invece che 129.99€. Questi auricolari promettono fino a 27 ore di riproduzione audio con la custodia di ricarica. Sono resistenti all'acqua con grado IPX4 e supportano EQ/virtuale 7.1 tramite Armoury Crate. Includono la tecnologia ANC (Active Noise Cancelation) ibrida che rileva e filtra il rumore proveniente dall'interno e dall'esterno degli auricolari. I controlli sono touch.

ROG Cetra True Wireless

Vi consigliamo anche di dare un'occhiata al monitor ROG STRIX XG43UQ, uno schermo in 4K da 43 pollici e refresh rate a 144 Hz. Costa 899€ invece 1.099€. Supporta anche la tecnologia Display Stream Compression (DSC) e HDR 1000. Per la fluidità, include anche la tecnologia Radeon FreeSync 2 HDR. L'area di visualizzazione misura 941.184 x 529.416 mm. Dispone di due uscite HDMI 2.1 e l'ingresso per le cuffie jack.

ROG STRIX XG43UQ

È ancora disponibile lo sconto sull'ASUS TUF Gaming A15 (949€ invece di 1.149€), il notebook con Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop (4 GB GDDR6). Il display da 15.6 pollici in Full HD arriva fino a 144 Hz. È antiriflesso e dispone di Adaptive-Sync. Il processore è un AMD Ryzen 7 4800H Mobile (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost), la RAM è da 16 GB DDR4 e l'SSD è da 512 GB (PCle 3.0 NVMe M.2). Con l'acquisto è incluso anche un mese di Game Pass.

ASUS TUF Gaming A15

Infine, ASUS Zenfone 9 con set di accessori Connex è in sconto a 749€ invece di 799€. Questo smartphone propone 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è da 5.9 pollici AMOLED HDR a 120 Hz. La batteria è da 4.300 mAh con adattatore HyperCharger da 30W. La protezione all'acqua è IP68. Permette di registrare video fino in 8K e dispone di modalità Scia Luminosa per scattare foto in modo professionale.

ASUS Zenfone 9

