Epic Games Store: noto leaker svela in anticipo il gioco gratis del 13 aprile 2023, sarà l'unico?

Il noto leaker billbil-kun ha svelato con alcune ore di anticipo un annuncio dell'Epic Games Store, precisamente il gioco gratis del 13 aprile 2023. Secondo quanto indicato, il prossimo giovedì avremo modo di reclamare una copia gratuita di Mordhau in versione PC. Come sempre, il gioco sarà disponibile per sette giorni, quindi fino al 20 aprile 2023.

Se non sapete chi è billbil-kun, sappiate che si tratta di un leaker attivo da molto tempo che svela in anticipo i giochi gratis dell'Epic Games Store così come quelli del PS Plus e non solo. Si è sempre rivelato preciso e affidabile, ma in ogni caso quanto indicato va comunque considerato nulla più che un leak/rumor. Dovremo attendere l'ufficialità dell'Epic Games Store, che arriverà alle 17:00.

Inoltre, è possibile che Mordhau non sia l'unico gioco gratis dell'Epic Games Store del 13 aprile 2023. È possibile che vi siano altri titoli inclusi tra i regali di Epic Games. Come detto, dovremo attendere per scoprirlo.

Mordhau è un gioco d'azione multigiocatore ad ambientazione medievale. Nei panni di un soldati, insieme a vari commilitoni, dovremo dar battaglia, menare mazzate, fendenti, lanciare armi, colpire scudi, tirare pugni e scoccare frecce e dardi per avere la meglio sul campo di battaglia. Si può giocare anche offline contro l'IA.

Supponendo che quanto condiviso da billbil-kun sia corretto, siete soddisfatti di questo gioco dell'Epic Games Store? Vi ricordiamo che avete ancora poche ore per reclamare i giochi gratuiti attuali.