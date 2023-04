Minecraft Legends: svelati i requisiti per PC, sono abbordabili

Microsoft e Mojang hanno svelato poche ore fa i requisiti di sistema per PC di Minecraft Legends tramite la pagina ufficiale di Steam del gioco e sembrano essere piuttosto accessibili, come potrete vedere di seguito.

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (May 2020 Update o successivi) o Windows 11

Processore: Core i5 2.8GHz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon 285 o Intel HD 520 o equivalent eDX12 GPU

DirectX: Versione 12

Memoria: 24 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Windows 10S non supportato

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (May 2020 Update o successivi) or Windows 11

Processore: Core i5 3.4GHz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 o AMD FX-4100 Graphics

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 24 GB di spazio disponibile

Note aggiutnive: Windows 10S non supportato

Per soddisfare i requisiti minimi basta un'ormai vetusta GTX 780 o Radeon 285, mentre per quelli consigliati si sale a una GTX 1060, una scheda video diffusissima da molti anni a questa parte, solo di recente battuta in popolarità dalla RTX 3060 stando ai dati ufficiali di Steam. Insomma, come prevedibile Minecraft Legends è un gioco piuttosto leggero e dovrebbe girare tranquillamente sulle configurazione della stragrande maggioranza dei giocatori.

Vi ricordiamo che il lancio di Minecraft Legends è fissato al 18 aprile 2023. Oltre che su PC, sarà disponibile anche su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e incluso nel catalogo del Game Pass di Microsoft. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Minecraft Legends che abbiamo pubblicato giusto ieri.