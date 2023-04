Minecraft Legends: un RTS molto più profondo del previsto

Sono bastati pochi istanti per consentire alla formula sandbox di Minecraft di varcare il confine del semplice videogioco, trasformando l'essenziale mondo a cubetti in una tela bianca capace di dar forma alle fantasia di artisti e appassionati. C'è stato chi ha costruito PC funzionanti sfruttando sottili strisce di pietra rossa, c'è stato chi ha organizzato mostre virtuali in collaborazione con i musei più blasonati del pianeta, c'è ancora oggi chi rincasa dopo una giornata impegnativa e va in cerca di relax tra profonde miniere ed elevate architetture. L'originale Minecraft non smetterà mai di crescere e di trasformarsi, mantenendo sempre viva l'anima ludica del passato, pur abbracciando derive sempre più distanti dal videogioco in senso stretto.

Mojang, dal canto suo, ha da tempo iniziato a costruire sulle poderose fondamenta del suo magnum opus per sviluppare una serie di produzioni derivate, ciascuna volenterosa di esplorare generi ed esperienze differenti legate al medesimo grande fondale. Dopo Minecraft Story Mode, avventura interattiva sviluppata con Telltale Games, e Minecraft Dungeons, dungeon crawler realizzato assieme allo studio Double Eleven, è arrivato il momento di Minecraft Legends, un RTS d'azione che ha visto la partecipazione di Blackbird Interactive, giovane studio indipendente fondato e guidato da veterani di Relic Entertainment.

A prima vista è Minecraft, ma guardando meglio...

Era difficile immaginarlo, un matrimonio tra il celebre gioco a cubetti e l'esperienza strategica in tempo reale. Era difficile soprattutto perché - mentre il pubblico di Minecraft è tradizionalmente considerato giovane - il genere RTS è una creatura sempre più rara da incontrare, una specie in via d'estinzione mantenuta in vita da pochi stoici sviluppatori che remano contro le correnti del mercato. Una sorta di reliquia del passato tanto cara ai nostalgici che, per lo meno sul piano teorico, dovrebbe essere difficile da digerire per il pubblico moderno.

Ma non si può mai sapere cosa abbia in serbo il destino: in quel di Berlino abbiamo provato Minecraft Legends e, strappando il rassicurante velo dell'estetica del mondo cubettoso, ci siamo scontrati con un eccellente titolo strategico in tempo reale, un costrutto estremamente profondo che non solo mira a introdurre le generazioni del futuro a un genere del passato, ma che ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un esport estremamente stratificato.