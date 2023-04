Nintendo: nessun annuncio su altri film nell'immediato futuro dopo Super Mario Bros. Il Film, dice Miyamoto

Shigeru Miyamoto è stato intervistato da Game Informer in occasione dell'uscita di Super Mario Bros. Il Film e ha fatto sapere che, probabilmente, non dovremmo aspettarci altri film nell'immediato futuro, nonostante la recente costituzione della divisione specifica Nintendo Pictures.

La creazione di una sezione dedicata alle produzioni cinematografiche, televisive e multimediali di Nintendo fa pensare al prossimo arrivo di altri titoli in tali forme, ma sembra che per questi ci sia comunque da aspettare un po'.

"Sapete che adesso abbiamo una sezione Nintendo Pictures, cosa che ci porta a comprendere anche nuove forme d'intrattenimento quando crediamo dei contenuti, come per esempio i prodotti d'animazione", ha spiegato Miyamoto. "Vogliamo continuare ad espandere la quantità di contenuti che possiamo produrre, ma per quanto riguarda gli annunci o il parlare di novità, preferisco evitare di farlo finché non abbiamo qualcosa di veramente consistente".

Dunque, alla domanda se ci siano altri franchise Nintendo in arrivo in forma di film o simili, la risposta è stata che, per il momento, ci sarà da aspettare un po': "Probabilmente non c'è nulla da annunciare nell'immediato futuro, dunque vi chiedo di concentrarvi esclusivamente su questo film, per il momento".

Considerando la quantità di proprietà intellettuali storiche che Nintendo può sfruttare, è facile immaginare che altre produzioni siano già in corso presso Nintendo Pictures, ma verranno annunciate solo fra un po'. D'altra parte, Super Mario Bros. Il Film è uscito solo ieri nei cinema, potete conoscerlo meglio nella nostra recensione.