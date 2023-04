Offerte Amazon: Apple MacBook Air 2022 da 8+256 GB in forte sconto e al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple MacBook Air 2022 da 8+256 GB. Lo sconto segnalato è di 530€, ovvero del 35%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.529€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple MacBook Air 2022 propone, in questo modello, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (SSD). È molto sottile e pesa solo 1.24 Kg. Monta il chip M2 a 8-core. La batteria promette fino a 18 ore di utilizzo. Lo schermo è da 13.6 pollici con più di 500 nit di luminosità. MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie; dispone anche di videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.