Five Nights at Freddy's, il film ha una data d'uscita al cinema e su Peacock

Il film di Five Nights at Freddy's, dopo tanto peregrinare, ha finalmente una data d'uscita fissata per il 27 ottobre 2023, sia al cinema che in streaming sul servizio Peacock, almeno in Nord America, dunque proprio in tempo per Halloween.

Non ci sono molte informazioni sul film in questione ma la sua genesi è stata lunga e complessa: annunciato addirittura nel 2015 con il coinvolgimento di Warner Bros., la produzione è poi cambiata completamente ed è passata in mano a Blumhouse Productions, mentre registi e sceneggiatori si sono succeduti in almeno un paio di occasioni.

I dati più recenti parlano di Emma Tammi alla regia e sceneggiatura scritta in collaborazione dalla Tammi stessa con l'autore dei giochi Scott Cawthon e Seth Cuddeback, ovviamente basata su quella della serie di videogiochi di Cawthon. Il cast comprende Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Piper Rubio, Kat Conner Sterling e Elizabeth Lail.

La storia riprende quella classica della serie con protagonista Mike Schmidt, un addetto alla sicurezza con vari problemi personali che inizia un lavoro come custode notturno di Freddy Fazbear's Pizza, per scoprire così gli oscuri segreti che si celano nel luogo ed emergono di notte, quando gli affabili robot si animano in maniera indipendente.

Dal punto dei vista dei videogiochi, abbiamo visto di recente che Five Nights at Freddy's: Security Breach arriva su Nintendo Switch.