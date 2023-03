Five Nights at Freddy’s: Security Breach arriva su Nintendo Switch, a quanto pare

Sembra proprio che Five Nights at Freddy's: Security Breach sia in arrivo su Nintendo Switch, ma la cosa strana è che non è stato annunciato attraverso un comunicato o una presentazione alla stampa, bensì con la presenza diretta al PAX East 2023.

Senza dire nulla a nessuno, il gioco di Steel Wool Games si è presentato al PAX East 2023 con una build giocabile su Nintendo Switch, facendo dunque capire in maniera molto concreta che il suo arrivo sulla console Nintendo è ormai prossimo. Tuttavia, non c'è ancora una data di uscita precisa sul lancio di questa versione.

Five Nights at Freddy's: Security Breach è uscito a dicembre 2021 su PC, PlayStation e Xbox, ma non era ancora arrivato su Nintendo Switch. A questo punto non dovrebbe mancare molto, visto che il titolo è già giocabile su tale console e tentabile in anteprima al PAX East, nel caso passiate da quelle parti.

Il titolo in questione è il capitolo più recente nella serie di videogiochi horror diventati ormai celebri: in questo ci troviamo a interpretare Gregory, un giovane ragazzo rimasto intrappolato all'interno del Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Con l'aiuto di Freddy Fazbear stesso, il protagonista deve cercare di sopravvivere ai terribili personaggi animati che popolano il luogo durante la notte.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con pupazzi meccanici animati inquietanti e sopravvivenza, in una corsa contro il tempo per cercare di sopravvivere alla notte in compagnia dei terribili animatroni.