Redfall: la versione PS5 è stata cancellata, ma Microsoft ripete che non toglie giochi a PlayStation

Come vi abbiamo già riportato, il director di Redfall - Harvey Smith - ha svelato che inizialmente il videogioco era previsto anche per PS5, ma dopo l'acquisizione da parte di Microsoft la compagnia di Redmond ha deciso di focalizzarsi su Xbox, PC e Game Pass. Ora, Microsoft ripete che Xbox non toglie giochi a PlayStation, senza però confutare le parole di Smith.

"Non abbiamo tolto alcun gioco da PlayStation. Anzi, abbiamo ampliato il numero di giochi che abbiamo distribuito su PlayStation di Sony dopo l'acquisizione di ZeniMax, e i primi due giochi che abbiamo distribuito dopo la chiusura erano esclusive PlayStation 5", ha dichiarato un portavoce di Microsoft, riferendosi a Deathloop e Ghostwire: Tokyo.

Il portavoce ha poi sottolineato che Minecraft, di cui Xbox è proprietaria, si è esteso ad altre piattaforme e che "tutti i giochi che erano disponibili su PlayStation quando abbiamo acquisito ZeniMax nel marzo 2021 sono ancora disponibili su PlayStation, e abbiamo continuato a realizzare aggiornamenti dei contenuti su PlayStation e PC".

Sono tutte affermazioni assolutamente vere, precisiamo. Ciò detto, la dichiarazione non risponde esattamente alle parole di Smith. Ricordiamo comunque che Microsoft ha sempre detto che l'obiettivo per Bethesda era pubblicare "grandi giochi esclusivi su tutte le piattaforme dove è disponibile Game Pass". Inoltre, nel momento nel quale Arkane non ha un accordo ufficiale con PlayStation per la pubblicazione di Redfall, Xbox ha tutto il diritto di pubblicare il gioco esclusivamente sulle proprie piattaforme, essendo proprietaria del team di sviluppo ed editore del videogame.

"Abbiamo sempre detto che le decisioni future sulla distribuzione di giochi ZeniMax per altre console saranno prese caso per caso", ha aggiunto il portavoce.

Nel frattempo, il team lavora per eliminare l'always online e conferma che non ci saranno microtransazioni.