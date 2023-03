Redfall: si lavora per eliminare l'always online, non ci saranno microtransazioni

Arkane Studios sta lavorando per eliminare il requisito dell'always online in Redfall, che era stato accolto in maniera piuttosto critica da parte degli utenti. A tal proposito, il team di sviluppo ha voluto sottolineare che nel gioco non ci saranno microtransazioni, né uno shop in-game.

Come avrete notato, abbiamo provato Redfall e siamo rimasti positivamente colpiti dall'impianto messo a punto da Arkane, perfettamente in linea con la filosofia dello studio e capace di proporre meccaniche nuove e interessanti. Proprio nell'ambito dei test il game director Harvey Smith ha parlato con Eurogamer del requisito della connessione sempre attiva.

"Ci sono due modi in cui gli sviluppatori possono reagire a una cosa del genere, giusto? Possono dire 'oddio, l'always online: se su Steam sei offline, vai fuori di testa; se su Xbox non riesci a scaricare l'ultima patch e vedere quello che fanno i tuoi amici, vai fuori di testa; tu vuoi essere costantemente online!' Tuttavia quella risposta mancherebbe di empatia", ha spiegato Smith.

"Esistono persone che vivono in luoghi in cui si verificano interruzioni del servizio o la loro connessione fa schifo, oppure devono condividerla con gli altri membri della famiglia perché loro madre sta guardando un film in streaming o loro fratello sta usando un altro dispositivo. Dunque penso si tratti di una critica legittima."

"Di conseguenza, la prenderemo con tanta empatia: vi ascoltiamo, e abbiamo già cominciato a lavorare per risolvere questo problema in futuro. Dovremo fare alcune cose, come crittografare i vostri salvataggi e svolgere un sacco di lavoro con l'interfaccia perché tutto funzioni. Non posso promettere nulla, ma ce ne stiamo occupando e siamo al lavoro per affrontare la questione."

La soluzione che Arkane Studios aveva immaginato per Redfall, ad ogni modo, non dipende da una struttura votata alla monetizzazione, tutt'altro: "Non c'è uno store in-game", ha rivelato il game director, "e non ci sono microtransazioni. Potrete sbloccare costumi e cose del genere esplorando il mondo di gioco, e una volta trovati resteranno vostri."

"Abbiamo dei DLC in arrivo, certo, e in un paio di occasioni ci vedrete vendere bundle con roba tipo pistole, costumi, personaggi eccetera: siamo molto entusiasti di questi elementi, ma restano appunto dei DLC come quelli che comprate solitamente su Xbox. E poi c'è la Bite Back Edition, che vi permetterà di ottenere alcune di queste cose gratuitamente. Si tratta dello stesso approccio che abbiamo avuto con Dishonored e con ogni gioco che realizziamo."