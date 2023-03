Men of War 2, abbiamo giocato in anteprima la modalità multiplayer del nuovo strategico di Best Way

Nei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima la beta multiplayer di Men of War 2 , in modo da raccontarvi quello che troverete scaricando il gioco da Steam .

Sviluppato dallo studio russo Best Way e pubblicato da Fulqrum Publishing , Men of War 2 è uno strategico in tempo reale ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrato sul controllo diretto di un singolo battaglione e le poche unità che lo compongono. Questo lo rende un'esperienza piuttosto particolare, focalizzata più sul combattimento e sulle tattiche, nella quale la parte manageriale, perlomeno in multiplayer, riveste un ruolo marginale.

Nella beta i giocatori potranno scegliere tra un battaglione di fanteria, di carri armati o di artiglieria dell'esercito sovietico, tedesco o statunitense e potranno provare oltre 80 unità differenti. Il gioco finale, però, consentirà di schierare in campo oltre 300 tipologie di truppe uniche. Ogni battaglione sarà caratterizzato dal proprio stile di gioco che andrà studiato e padroneggiato per avere la meglio dei nemici in battaglia.

Men of War 2 è uno strategico in tempo reale ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Il gameplay è focalizzato sulla gestione puntuale delle truppe, tanto che è possibile controllare direttamente ogni singola unità in campo , e sulle tattiche di guerra. A differenza di un Compony of Heroes la gestione delle basi e delle truppe è quasi assente e semplicemente gestita da un tempo di ricarica predefinito che limita il numero di unità che è possibile schierare contemporaneamente.

Il gameplay di Men of War 2

Ogni tipologia di battaglione ha punti di forza, ma anche debolezze

In Men of War 2 i giocatori devono fare attenzione a posizionare ogni unità in maniera corretta, coordinandosi coi compagni per eseguire strategie più complesse o per difendere in maniera efficace il territorio. Le unità in campo sono poche e per questo è fondamentale conoscerle al meglio in modo da sfruttare tutto il loro potenziale: dal nostro test è emerso che non ci sono battaglioni forti e altri deboli, tutto dipende da come vengono utilizzati.

La fanteria, per esempio, nonostante sia facilmente decimabile può nascondersi all'interno degli edifici, scavare trincee e muoversi di soppiatto, giungendo alle spalle delle unità avversarie distruggendo anche quelle più corazzate con un paio di granate ben piazzate. L'artiglieria è potente, ha una gittata lunga, ma è lenta da spostare, una cosa che la rende particolarmente vulnerabile ai bombardamenti aerei. I battaglioni corazzati si pongono a metà strada tra i due estremi, offrendo un buon potere di fuoco e una buona manovrabilità, ma sono anche vulnerabili agli attacchi aerei.

I giocatori più esperti, oltre a comandare le proprie truppe sul campo, potranno provare a entrare direttamente nei propri veicoli per comandarli direttamente. Fare questo è decisamente semplice, dato che basta selezionare un'unità e poi zoomare fino a quando la visuale non si sposta in prima persona. Essere efficaci in questo modo, però, è un altro paio di maniche, dato che la visuale sarà ridotta e ci sarà bisogno di una buona mira per colpire gli avversari.

Quindi, nonostante una apparente semplicità di fondo, padroneggiare Men of War 2 sembra essere tutt'altro che banale: solo la conoscenza puntuale di ogni unità del proprio battaglione, delle sue caratteristiche specifiche, dei suoi punti di forza e del terreno di battaglia può portare alla vittoria.